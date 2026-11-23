Un satellite russo costruito diversi anni fa e custodito nell’area di Mosca potrebbe essere al centro di uno dei più delicati scenari di sicurezza internazionale degli ultimi anni. Si chiamerebbe Sputnik-S e, secondo informazioni attribuite ai servizi segreti occidentali, potrebbe essere utilizzato per portare un’arma nucleare nello spazio, mettendo a rischio le infrastrutture satellitari dalle quali dipendono comunicazioni, navigazione, attività economiche e operazioni militari.

È quanto emerge da un’inchiesta congiunta pubblicata lunedì 23 novembre 2026 dalle emittenti tedesche NDR e WDR e dal quotidiano Süddeutsche Zeitung, ripresa anche dall’agenzia Reuters.

La ricostruzione si basa su valutazioni attribuite a strutture militari e servizi d’intelligence occidentali, tra cui il Bundesnachrichtendienst (BND), il servizio di intelligence estera tedesco, e la Bundeswehr, le forze armate della Germania. Secondo l’inchiesta, le informazioni sarebbero state condivise tra alcuni Paesi della NATO.

Sputnik-S, il satellite russo che sarebbe pronto da anni: cosa rivela l’inchiesta tedesca

Secondo la ricostruzione di NDR, WDR e Süddeutsche Zeitung, Sputnik-S sarebbe stato assemblato diversi anni fa e sarebbe rimasto custodito in una struttura non meglio identificata nella regione di Mosca.

Le valutazioni d’intelligence citate nell’inchiesta indicano che la Russia potrebbe essere in grado di lanciare il satellite nelle prossime settimane. In particolare, alcune segnalazioni circolate all’inizio di novembre avrebbero ipotizzato una finestra temporale di circa 60 giorni per un possibile lancio.

Secondo le informazioni raccolte dai giornalisti tedeschi, il Comando spaziale della Bundeswehr considera possibile una partenza già nel mese di dicembre 2026. Il satellite, una volta collocato in orbita e qualora fosse effettivamente equipaggiato con un ordigno nucleare, potrebbe diventare operativo in tempi relativamente brevi.

L’intelligence americana aveva già lanciato l’allarme sulle armi nucleari russe nello spazio

Le rivelazioni tedesche si inseriscono in un quadro di preoccupazioni che gli Stati Uniti avevano già espresso negli anni precedenti riguardo allo sviluppo di capacità antisatellite russe.

Un elemento importante arriva dalla Defense Intelligence Agency (DIA), l’agenzia di intelligence militare statunitense, che nell’ottobre 2026 ha pubblicato un aggiornamento del rapporto Challenges to Security in Space.

Il documento indica che la Russia sta sviluppando un satellite progettato per trasportare un’arma nucleare, una capacità potenzialmente in grado di compromettere numerosi sistemi spaziali utilizzati da governi, imprese e organizzazioni internazionali.

Si tratta di un riscontro significativo sull’esistenza delle preoccupazioni americane, ma con un limite importante: il rapporto pubblico della DIA non dimostra che il dispositivo descritto sia proprio Sputnik-S, né conferma che un ordigno nucleare sia già stato installato a bordo.

La possibilità che Mosca sviluppi un sistema antisatellite nucleare è oggetto di attenzione internazionale da tempo, anche alla luce del crescente ruolo dei satelliti nelle operazioni militari e nella gestione delle infrastrutture civili.

Perché un’esplosione nucleare nello spazio potrebbe mettere in crisi comunicazioni e navigazione

Il principale pericolo associato a una possibile arma nucleare collocata nell’orbita terrestre non riguarderebbe necessariamente un attacco diretto contro una città, ma la possibilità di compromettere su vasta scala il funzionamento dei satelliti.

Una detonazione nucleare nello spazio potrebbe produrre un impulso elettromagnetico e intense radiazioni, danneggiando i componenti elettronici dei dispositivi orbitanti e alterando l’ambiente radiativo in cui operano.

Le conseguenze dipenderebbero da numerosi fattori, tra cui potenza dell’ordigno, quota dell’esplosione e caratteristiche delle orbite interessate. Non è quindi possibile stabilire in anticipo il numero esatto di satelliti che verrebbero danneggiati.

Uno scenario di interruzioni diffuse potrebbe comunque avere ripercussioni sui sistemi di navigazione satellitare, sulle telecomunicazioni, sulle previsioni meteorologiche e su alcune infrastrutture economiche e finanziarie.

Le conseguenze riguarderebbero anche le capacità militari: i satelliti sono infatti essenziali per la ricognizione, il coordinamento delle forze armate, le comunicazioni e il funzionamento di diversi sistemi di navigazione e di guida.

Starlink, guerra in Ucraina e satelliti militari: perché lo spazio è diventato strategico

Le preoccupazioni occidentali assumono particolare rilevanza nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina, che ha evidenziato l’importanza delle comunicazioni satellitari per la conduzione delle operazioni sul campo.

Tra i sistemi strategici figura Starlink, la rete satellitare sviluppata da SpaceX e utilizzata anche dalle forze ucraine per garantire collegamenti e comunicazioni in condizioni operative complesse.

Un’arma capace di compromettere numerosi satelliti in orbita bassa rappresenterebbe quindi una minaccia non soltanto per un singolo operatore, ma potenzialmente per un’intera categoria di infrastrutture spaziali.

Non esistono tuttavia elementi pubblici sufficienti per affermare che Sputnik-S sia stato progettato specificamente per colpire Starlink. La rete di SpaceX è uno degli esempi più rilevanti dei sistemi che potrebbero subire conseguenze da un’eventuale detonazione nucleare nello spazio.

Il Cremlino respinge le accuse, la Germania prende sul serio le segnalazioni

La Russia ha respinto le ricostruzioni pubblicate dai media tedeschi. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha messo in discussione l’attendibilità delle informazioni, criticando il ricorso a ipotesi e fonti non identificate.

Anche l’ambasciata russa a Berlino ha contestato le accuse, sostenendo che le attività spaziali della Federazione Russa rispettino gli obblighi internazionali e siano destinate a finalità pacifiche.

Il governo tedesco ha invece dichiarato di considerare con grande attenzione le segnalazioni, precisando tuttavia che non risulta al momento una minaccia immediata tale da giustificare un allarme generalizzato.

Le posizioni evidenziano la distanza tra le valutazioni dei servizi occidentali e la versione ufficiale di Mosca. Restano inoltre riservati gli eventuali elementi tecnici e operativi sui quali si fondano le informazioni d’intelligence.

Armi nucleari nello spazio: cosa prevede il Trattato internazionale del 1967

Un’eventuale collocazione di armi nucleari in orbita terrestre avrebbe anche conseguenze sul piano del diritto internazionale.

Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, entrato in vigore il 10 ottobre dello stesso anno, vieta agli Stati aderenti di collocare in orbita attorno alla Terra oggetti che trasportino armi nucleari o altre armi di distruzione di massa.

Se fosse confermato che la Russia intende mettere in orbita un satellite effettivamente equipaggiato con una testata nucleare, ciò configurerebbe una violazione di tale obbligo internazionale.

Occorre però distinguere lo sviluppo o la conservazione a terra di un sistema spaziale dalla sua effettiva collocazione in orbita con un’arma nucleare a bordo: sono circostanze diverse anche dal punto di vista giuridico.