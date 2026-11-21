Lui è russo, lei è ucraina. Hanno scelto di vivere insieme in un piccolo paese dei Nebrodi, nel Messinese, e coltivano un sogno ambizioso: ricostruire l’intera Sicilia in 3D, trasformandola in un gigantesco mondo virtuale da esplorare come un videogioco. È la storia di Yegor Lapshov, 30 anni, ed Elina Panova, 22 anni, una giovane coppia che ha deciso di stabilirsi a Tortorici, comune di poco più di 5 mila abitanti immerso tra le montagne della provincia di Messina. Una scelta controcorrente, maturata dopo esperienze di vita in diversi Paesi e dopo aver attraversato numerose realtà culturali. Per Yegor ed Elina, Tortorici non rappresenta soltanto il luogo in cui abitare, ma anche il punto di partenza di una nuova avventura imprenditoriale. Da qui è nata Sicilia Digital Twin, una startup che punta a valorizzare il patrimonio culturale, storico e turistico siciliano attraverso le tecnologie digitali. Il progetto è stato selezionato tra le 40 iniziative presentate al Premio Innovation Island 2026 e ha già un primo prototipo funzionante, dedicato proprio al comune dei Nebrodi che la coppia ha scelto come casa.

Un russo e un’ucraina scelgono Tortorici: la storia di Yegor Lapshov ed Elina Panova

La storia di Yegor Lapshov ed Elina Panova è quella di due giovani con percorsi personali molto diversi, accomunati dalla volontà di costruire insieme un futuro lontano dalle grandi città. Yegor, 30 anni, è originario della Russia e ha lasciato San Pietroburgo molti anni fa per conoscere il mondo. Nel corso dei suoi viaggi ha vissuto anche in Thailandia e Indonesia, entrando in contatto con culture e ambienti differenti. Successivamente ha studiato cultura digitale all’Università Statale di Milano. Elina, 22 anni, proviene invece da Kharkiv, in Ucraina, una città profondamente segnata dai bombardamenti della guerra. Attualmente studia innovazione e società digitale all’Università Federico II di Napoli.

I due si conoscono da due anni e da allora formano una coppia. Prima di trasferirsi sui Nebrodi hanno vissuto a Catania e Cefalù, sperimentando diverse realtà della Sicilia. Alla fine hanno scelto Tortorici, un centro montano lontano dai principali poli urbani e turistici dell’Isola. Una decisione che nasce soprattutto dal rapporto umano instaurato con il territorio e con i suoi abitanti.

“Qui mi sento a casa”: perché la coppia ha deciso di vivere sui Nebrodi

Per Yegor, dopo tanti viaggi e trasferimenti, la scelta di vivere a Tortorici è legata soprattutto al senso di appartenenza che ha trovato in Sicilia. “Mi sento vicino ai siciliani, mi piace la loro mentalità. In tanti posti non mi sono sentito a casa, qui è diverso”, racconta il giovane russo. Parole che spiegano il significato personale di una decisione apparentemente insolita per due giovani con esperienze internazionali e interessi nel settore dell’innovazione digitale. Anche Elina condivide pienamente questa scelta. Per entrambi, infatti, la qualità delle relazioni personali rappresenta un elemento fondamentale nel decidere dove vivere e costruire il proprio futuro. “Per noi le persone sono la cosa più importante”, sottolinea la giovane ucraina. Il piccolo comune di Tortorici, nel cuore dei Nebrodi, è così diventato il luogo dal quale la coppia intende sviluppare un progetto tecnologico dedicato all’intera Sicilia.

La guerra in Ucraina e il dolore per Kharkiv: il racconto di Yegor

La storia di Yegor ed Elina porta inevitabilmente con sé anche il peso della guerra tra Russia e Ucraina. Lui è russo, lei proviene da una delle città ucraine maggiormente colpite dai bombardamenti. Per la coppia, il conflitto non rappresenta una questione distante, ma una ferita ancora aperta che riguarda direttamente la storia personale e familiare di Elina. Yegor esprime senza esitazioni la propria posizione: “io sostengo l’Ucraina. Puoi essere di sinistra o di destra, ma se ami la libertà e hai un cuore, stai dalla parte del popolo ucraino”, afferma. Il giovane racconta anche le conseguenze dei bombardamenti sulla città dalla quale proviene la sua compagna. “Una parte del quartiere di Kharkiv dove viveva Elina – racconta – non esiste più”. Una testimonianza che restituisce la dimensione personale di una vicenda segnata dalla guerra, mentre i due giovani cercano di costruire una nuova vita in Sicilia attraverso un progetto condiviso.

Nasce Sicilia Digital Twin: una startup per ricostruire tutta la Sicilia in 3D

Accanto alla scelta di vivere sui Nebrodi, Yegor ed Elina hanno deciso di investire le proprie competenze nel settore digitale dando vita a Sicilia Digital Twin, un progetto che punta a realizzare una ricostruzione tridimensionale dell’intera Sicilia. L’obiettivo è creare una piattaforma attraverso la quale gli utenti possano esplorare virtualmente borghi, monumenti, musei e luoghi di interesse turistico, muovendosi all’interno di ambientazioni digitali come se si trovassero in un grande videogioco. L’idea nasce dalla volontà di offrire ai potenziali visitatori uno strumento innovativo per conoscere il territorio siciliano prima ancora di raggiungerlo fisicamente. Attraverso la piattaforma, i turisti potrebbero scoprire le caratteristiche dei luoghi che intendono visitare, esplorare virtualmente il patrimonio culturale e individuare nuove destinazioni. Il progetto non si limita quindi alla riproduzione grafica degli spazi, ma punta a diventare anche uno strumento di promozione turistica e valorizzazione del territorio, mettendo le tecnologie digitali al servizio delle realtà locali.

Tortorici diventa un mondo virtuale: il primo prototipo è già online

Il primo risultato concreto del progetto è già disponibile sul web. Attraverso il sito tortorici.info è infatti possibile accedere a un prototipo di Sicilia Digital Twin dedicato ad alcuni luoghi del comune di Tortorici. La piattaforma riproduce in ambiente tridimensionale diverse aree del paese, consentendo agli utenti di esplorarle virtualmente. Tra i luoghi ricostruiti figura anche il museo etnofotografico Franchina-Letizia, uno degli spazi culturali inseriti nella prima sperimentazione. La scelta di partire proprio da Tortorici rispecchia il legame che la giovane coppia ha instaurato con il territorio. Il comune dei Nebrodi rappresenta così il primo esempio concreto di ciò che la startup vorrebbe realizzare progressivamente su scala regionale. L’ambizione è infatti estendere la piattaforma all’intera Sicilia, creando un ambiente digitale capace di raccogliere e collegare luoghi di interesse storico, artistico, culturale e turistico.

Turismo digitale in Sicilia: il progetto vuole coinvolgere Comuni, parchi e imprese locali

Per trasformare il prototipo in una piattaforma estesa a tutta l’Isola, Yegor ed Elina puntano a costruire una rete di collaborazioni con i soggetti che operano nei diversi territori. L’obiettivo di Sicilia Digital Twin è coinvolgere Comuni, parchi, strutture ricettive e imprese locali, affinché possano contribuire allo sviluppo delle ricostruzioni virtuali e alla valorizzazione delle rispettive aree. La piattaforma potrebbe così diventare un punto di incontro tra innovazione tecnologica e promozione turistica, offrendo una rappresentazione digitale dei luoghi e delle attrazioni presenti sul territorio. La prospettiva è quella di rendere accessibili virtualmente anche destinazioni meno conosciute, affiancando ai circuiti turistici più frequentati i borghi e le realtà locali che caratterizzano il patrimonio siciliano. Un progetto che parte da un piccolo centro montano del Messinese ma che guarda a una dimensione regionale, con l’intenzione di utilizzare le tecnologie tridimensionali per raccontare e far conoscere la Sicilia.

Il progetto al Premio Innovation Island 2026 e il successo del blog sulla Sicilia

L’idea sviluppata dalla coppia ha già ottenuto una prima occasione di visibilità nell’ambito del Premio Innovation Island 2026, dove Sicilia Digital Twin è stato tra i 40 progetti presentati. Un passaggio che ha permesso alla startup di inserirsi nel contesto delle iniziative dedicate all’innovazione, presentando una proposta che unisce sviluppo tecnologico e valorizzazione del patrimonio territoriale. Intanto Yegor ed Elina stanno lavorando anche alla promozione della Sicilia attraverso un blog dedicato all’Isola. In appena due mesi, il progetto editoriale online ha raccolto oltre 6 mila follower e 1,5 milioni di visualizzazioni. Numeri che testimoniano l’interesse suscitato dai contenuti pubblicati dalla coppia e che accompagnano lo sviluppo della startup.

La difficoltà di trovare partner: “tutti apprezzano l’idea, ma quando bisogna passare ai fatti spesso spariscono”

Nonostante l’entusiasmo e i primi risultati ottenuti, il percorso di Sicilia Digital Twin deve confrontarsi con una difficoltà concreta: trovare partner disposti a sostenere il progetto. Per ampliare la piattaforma e realizzare la ricostruzione tridimensionale di un numero crescente di luoghi, la coppia ha avviato contatti con amministratori pubblici e rappresentanti di diverse realtà territoriali. Yegor racconta di aver incontrato sindaci, imprenditori e direttori di parchi, ricevendo apprezzamenti per l’idea ma incontrando difficoltà nel trasformare l’interesse iniziale in collaborazioni concrete. “Abbiamo incontrato sindaci, imprenditori e direttori di parchi – osserva Yegor -Tutti apprezzano l’idea, ma quando bisogna passare ai fatti spesso spariscono. Siamo convinti del nostro progetto, lo portiamo avanti con entusiasmo”.