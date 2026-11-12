Dalla Calabria alla Spagna: 16 giovani e l’opportunità di formazione e lavoro in Europa: 5 mesi di tirocinio, vitto e alloggio pagati. Come funziona

Un’opportunità di formazione e lavoro in Spagna per 16 giovani calabresi tra i 18 e i 29 anni che attualmente non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi. È quanto prevede il progetto T.O.U.R. – Training, Orientation, Upskilling, Reintegration, promosso da Fondazione Valentia ETS nell’ambito di CalALMA, iniziativa della Regione Calabria cofinanziata dall’Unione europea. I partecipanti avranno la possibilità di trascorrere cinque mesi a Granada, in Spagna, svolgendo un tirocinio professionale nel settore turistico e dell’accoglienza. Il programma prevede la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, oltre a pocket money, assicurazione e servizi di tutoraggio e assistenza durante il soggiorno all’estero. Le adesioni sono aperte fino al 30 novembre 2026, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dalla Regione Calabria.

CalALMA, 231 giovani calabresi coinvolti nei percorsi di formazione in Europa

Il progetto si inserisce in un’iniziativa regionale più ampia che consentirà complessivamente a 231 giovani calabresi di partecipare a esperienze formative e professionali in diversi Paesi europei. Lo scorso 10 novembre, presso la Cittadella regionale di Catanzaro, si è svolto un incontro operativo tra il Dipartimento Lavoro della Regione Calabria e i 12 soggetti beneficiari coinvolti nel programma. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale del Dipartimento Lavoro, Fortunato Varone, il dirigente del settore Politiche attive del lavoro, Carmelo Elio Pontorieri, e la Dott.ssa Anna De Fazio, responsabile amministrativa del progetto. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire nuove prospettive professionali ai giovani che, dopo aver concluso o interrotto gli studi, incontrano difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro, attraverso esperienze capaci di favorire l’acquisizione di competenze e il successivo reinserimento lavorativo o formativo.

Cinque mesi di tirocinio a Granada: come funziona il progetto T.O.U.R.

Il percorso coinvolgerà 16 partecipanti, suddivisi in due gruppi da otto giovani, e sarà articolato in tre fasi. La prima prevede un mese di preparazione in Calabria, seguito da cinque mesi di tirocinio professionale a Granada, nel settore turistico e dell’accoglienza. Al rientro è prevista un’ulteriore fase di accompagnamento finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro o in percorsi di formazione. Oltre alle competenze professionali e linguistiche, l’esperienza punta a sviluppare l’autonomia personale, la capacità di adattamento e la fiducia nelle proprie possibilità. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle conoscenze acquisite durante il soggiorno attraverso strumenti di attestazione e certificazione delle competenze, attività di orientamento e percorsi di accompagnamento per favorire nuove opportunità occupazionali in Calabria. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con FORMED, We Train Europe e gli Ambiti Territoriali Sociali di Vibo Valentia, Spilinga e Serra San Bruno.

Lo Bianco: “Il talento non manca ai nostri giovani, troppo spesso sono mancate le occasioni”

Anthony Lo Bianco, presidente della Fondazione, sottolinea il valore dell’iniziativa soprattutto per quei ragazzi che faticano a individuare una strada professionale e che, pur avendo capacità e potenzialità, non hanno ancora trovato occasioni concrete per mettersi alla prova. “Ci sono ragazzi che hanno smesso di cercare lavoro perché hanno ricevuto troppe porte in faccia. Altri che vorrebbero mettersi in gioco, ma non sanno da dove cominciare. E poi ci sono quelli che pensano che certe opportunità non siano alla loro portata”, dichiara Lo Bianco. “È soprattutto a loro che vogliamo parlare. Perché il talento non manca ai nostri giovani. Troppo spesso sono mancate le occasioni per dimostrarlo. Con questo progetto vogliamo offrire a 16 ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza che possa cambiare il modo in cui guardano a sé stessi e al proprio futuro”.

Per Lo Bianco, l’esperienza all’estero deve rappresentare un’occasione di crescita personale e professionale, senza trasformarsi necessariamente in una scelta definitiva di abbandono della propria terra. “Credo profondamente in una Calabria nella quale un giovane possa partire per conoscere il mondo, imparare e crescere, senza sentirsi obbligato ad andarsene per sempre. Andare all’estero deve essere una possibilità, non una condanna. E tornare deve essere una scelta possibile”, prosegue il presidente, evidenziando l’importanza di costruire percorsi che consentano ai partecipanti di utilizzare anche in Calabria le competenze maturate durante il soggiorno in Spagna.

La collaborazione con la Regione Calabria e l’invito ai giovani a candidarsi

Il presidente ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle istituzioni regionali nel coordinamento dell’iniziativa. “Desidero ringraziare sinceramente la Regione Calabria, il Dipartimento Lavoro e, in particolare, la Dott.ssa Anna De Fazio, responsabile del procedimento CalALMA, per la professionalità, la disponibilità e l’impegno profuso nel coordinamento di questo importante programma. Quando le istituzioni e il Terzo settore lavorano insieme, le opportunità possono trasformarsi in percorsi concreti di crescita e autonomia. Come Fondazione Valentia siamo orgogliosi di contribuire a questa iniziativa e pronti a fare la nostra parte affinché rappresenti un’esperienza significativa per tutti i giovani coinvolti”.

Con la scadenza delle adesioni fissata al 30 novembre 2026, Lo Bianco rivolge infine un invito ai giovani potenzialmente interessati a partecipare al programma e a informarsi sulle possibilità offerte. “Ai ragazzi voglio rivolgere un invito semplice: non abbiate paura di mettervi in gioco. Non pensate di essere troppo indietro, di non avere abbastanza esperienza o di non essere all’altezza. Informatevi, fate domande, candidatevi. A volte basta un’occasione per scoprire capacità che non sapevamo nemmeno di avere”, conclude Lo Bianco. “Perché dietro ogni giovane che trova una nuova opportunità c’è una comunità che sceglie di non lasciarlo indietro. Ed è questa la Calabria nella quale vogliamo continuare a credere”.