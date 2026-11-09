Dalla Calabria ai vertici della cultura: chi è Ciro Romano, il Rettore con radici a Serrastretta nominato Ispettore Archivistico

Tra le personalità che oggi contribuiscono alla promozione della cultura, della formazione e della tutela del patrimonio storico del Mezzogiorno, un posto di particolare rilievo spetta al professor Ciro Romano, Rettore dell’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito”, studioso, storico, archivista e uomo delle istituzioni che non ha mai nascosto, anzi ha sempre rivendicato con orgoglio e affetto, il proprio legame con la Calabria.

Sebbene nato e formatosi nell’area napoletana, il professor Romano conserva profonde radici calabresi. Le sue origini affondano infatti nel cuore della Presila catanzarese, a Serrastretta, suggestivo borgo del Reventino dal quale proveniva il nonno materno. Un legame familiare che negli anni si è trasformato in autentico amore per la terra calabrese, per la sua storia, per le sue tradizioni e per il suo immenso patrimonio umano e culturale.

Storico di formazione, laureato con lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il prof. Romano ha perfezionato i propri studi in Italia e all’estero, maturando esperienze accademiche e di ricerca che lo hanno portato a confrontarsi con importanti realtà universitarie europee e nordamericane. Da anni è impegnato nello studio della storia ecclesiastica, dell’archivistica, della paleografia, dell’agiografia e della valorizzazione delle fonti documentarie, ambiti nei quali è considerato una figura autorevole e qualificata.

Nel 2022 è stato chiamato alla guida dell’Università Popolare Cattolica “Montemurro-D’Ippolito” di Portici (Na), istituzione accademica e culturale che promuove l’alta formazione permanente, il dialogo tra saperi, la cooperazione internazionale e la diffusione dei valori dell’umanesimo cristiano. Sotto la sua direzione l’Ateneo ha sviluppato numerose iniziative di carattere scientifico, sociale e culturale, favorendo relazioni con istituzioni civili, ecclesiastiche e universitarie sia in Italia sia all’estero.

Particolarmente significativo è l’impegno del professor Romano nel campo della tutela documentaria e della conservazione della memoria storica. Con Decreto del Ministero della Cultura del 25 marzo 2026 è stato nominato Ispettore Archivistico per la Regione Calabria, un incarico di grande prestigio e responsabilità volto alla vigilanza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archivistico regionale.

Tale nomina rappresenta non soltanto il riconoscimento delle sue competenze specialistiche nel settore archivistico, ma anche un importante investimento istituzionale a favore della Calabria. Nel suo ruolo di Ispettore Archivistico, il professor Romano è chiamato a contribuire alla salvaguardia di archivi pubblici e privati di interesse storico, promuovendo al contempo la conoscenza e la fruizione di un patrimonio documentale che costituisce una delle più preziose testimonianze dell’identità regionale.

La sua attività si inserisce in una visione ampia della cultura come strumento di crescita civile e sviluppo territoriale. Da sempre convinto che la memoria rappresenti una risorsa fondamentale per il futuro delle comunità, il prof. Romano dedica particolare attenzione alla promozione delle eccellenze culturali del Mezzogiorno e, in particolare, della Calabria, regione che considera una straordinaria sintesi di civiltà, tradizioni e potenzialità ancora da valorizzare pienamente.

Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto numerosi incarichi scientifici e culturali, aderendo a prestigiose istituzioni accademiche. Accreditato presso importanti archivi della Santa Sede, svolge attività di Postulatore delle Cause dei Santi ed è autore di studi e pubblicazioni dedicate alla storia religiosa, alla cultura documentaria e alle istituzioni storiche dell’Italia meridionale.

Il valore del suo lavoro è stato riconosciuto anche attraverso importanti attestazioni pubbliche. Tra queste, il Premio “Dario Prisciandaro” 2024, conferitogli per il contributo accademico, culturale e sociale espresso nel dialogo tra istituzioni, territori e tradizioni culturali del Mediterraneo.

Oggi il professor Ciro Romano rappresenta una figura capace di unire competenza scientifica, sensibilità umana e profondo radicamento territoriale. Il suo percorso dimostra come le origini possano costituire una forza propulsiva e un punto di riferimento costante. Per questo la Calabria, e in particolare Serrastretta, non rappresentano per lui soltanto un luogo della memoria familiare, ma una componente essenziale della propria identità personale e culturale.

Una terra alla quale continua a guardare con riconoscenza, affetto e senso di responsabilità, mettendo le proprie competenze al servizio della tutela, della valorizzazione e della promozione di uno straordinario patrimonio storico e culturale che appartiene non soltanto ai calabresi, ma all’intero Paese.