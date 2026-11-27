Giovedì 3 dicembre 2026, alle ore 11:00, presso la Sala dei Lampadari – Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Programma delle Festività Natalizie 2026 presentata dalla Pro Loco Città Metropolitana di Reggio Calabria APS, presieduta dall’avv. Carmelo Zinnarello. La conferenza sarà l’occasione per illustrare il calendario delle iniziative natalizie promosse dalla Pro Loco, un programma ricco di appuntamenti pensati per valorizzare le tradizioni popolari, promuovere il territorio e regalare alla cittadinanza, alle famiglie e soprattutto ai bambini un Natale all’insegna della partecipazione, della solidarietà e della condivisione.

Saranno presentati, tra gli altri, il Presepe Monumentale di Piazza Lume, la Casa di Babbo Natale, l’atteso arrivo di Babbo Natale a cavallo, il concorso delle casette del presepe e le numerose iniziative culturali, ricreative e solidali che accompagneranno le festività.

La Pro Loco illustrerà inoltre il lavoro organizzativo svolto dai volontari e la collaborazione con le realtà associative e territoriali coinvolte nella realizzazione del programma.