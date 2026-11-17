La scuola che forma, l’università che apre nuovi orizzonti, il talento che diventa eccellenza. È questo il significato dell’importante incontro di orientamento ospitato dall’IIS “Raffaele Piria” di Rosarno, che ha accolto i rappresentanti dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, offrendo agli studenti una preziosa occasione di confronto con il mondo accademico, della ricerca e dell’innovazione. Ad aprire i lavori è stata il Dirigente scolastica, prof.ssa Mariarosaria Russo, che ha rivolto agli ospiti un calorosissimo benvenuto, sottolineando il valore della collaborazione tra scuola e università quale strumento fondamentale per accompagnare i giovani verso scelte formative consapevoli e nuove opportunità professionali.

Particolarmente emozionante il momento in cui la Dirigente, con profonda commozione e sincero orgoglio, ha espresso il proprio apprezzamento per la prof.ssa Dalila Oliva, già eccellente studentessa del “Piria” e oggi ricercatrice universitaria. Un percorso di grande valore, che rappresenta una concreta testimonianza della capacità dell’Istituto di coltivare talenti e accompagnarli verso traguardi di eccellenza. Un riconoscimento che assume un significato ancora più profondo perché il successo di un’ex allieva è anche il successo di una comunità educativa che ha creduto nelle sue potenzialità, contribuendo a costruire le fondamenta del suo futuro. Una soddisfazione particolarmente significativa per la Dirigente Russo e un esempio incoraggiante per gli studenti di oggi, chiamati a trasformare le proprie aspirazioni in progetti di vita. Ad accogliere la delegazione universitaria, insieme alla Dirigente, anche il prof. Salvatore Macrì, tutor orientatore dell’Istituto, impegnato nel promuovere percorsi di orientamento capaci di valorizzare attitudini, interessi e aspirazioni degli studenti.

La delegazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Qualificata la rappresentanza dell’Ateneo reggino. Per il DICEAM – Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali, è stato presente il gruppo di ricerca, composto dai dott. Clemente Maesano e Dalila Oliva, coordinato dal prof. ordinario Vincenzo Barrile, responsabile del Laboratorio di Geomatica e presidente della Commissione Orientamento del DICEAM. Per il DIIES – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile, sono invece intervenuti i dott. Olga Chukhno e Gianmarco Lia. L’iniziativa ha offerto agli studenti l’opportunità di conoscere più da vicino le prospettive formative e professionali dell’Ingegneria, un settore strategico che abbraccia innovazione digitale, sostenibilità ambientale, energia, infrastrutture e nuove tecnologie, ambiti destinati a svolgere un ruolo sempre più determinante nello sviluppo della società.

Il valore dell’orientamento e della formazione per il futuro dei giovani

L’appuntamento ha confermato ancora una volta la visione educativa dell’IIS “Raffaele Piria”, guidato dalla Dirigente Mariarosaria Russo: una scuola dinamica, aperta al territorio e al dialogo con il mondo universitario, capace di coniugare qualità della formazione, valorizzazione del merito e attenzione al futuro delle nuove generazioni. Un incontro che ha saputo unire conoscenza, emozione e prospettive, dimostrando quanto sia importante offrire ai giovani occasioni concrete per scoprire le proprie potenzialità e guardare con fiducia al domani. Perché una scuola di valore non si limita a preparare gli studenti al futuro: offre loro gli strumenti per costruirlo. E quando i suoi allievi raggiungono traguardi importanti, è l’intera comunità scolastica a riconoscere, con orgoglio, il significato più autentico della propria missione educativa.