Dagli aeroporti alla sanità, la Calabria di Occhiuto in 9 mosse: il VIDEO che racconta la rimonta della Regione

La rimonta della Calabria raccontata attraverso nove mosse. È il messaggio lanciato dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha pubblicato sui propri canali social un video, che riportiamo in alto, dedicato ai cambiamenti promossi durante la sua amministrazione, mettendo a confronto alcune delle difficoltà che caratterizzavano la regione nel 2021 con le iniziative intraprese negli anni successivi. “La rimonta della Calabria, in 9 mosse. C’è ancora tantissimo da fare. Ma quello che a molti sembrava impossibile sta diventando possibile”, scrive il governatore accompagnando il filmato. Un messaggio che si sviluppa attraverso immagini, dati, riferimenti a interventi infrastrutturali e progetti che spaziano dai trasporti alla sanità, dal turismo alle politiche sociali, fino alla valorizzazione delle risorse economiche e produttive del territorio.

Nel video, della durata di circa quattro minuti, Occhiuto sceglie di partire dal passato, richiamando alcune delle difficoltà che la Calabria ha affrontato negli ultimi anni, per poi illustrare le strategie che la sua amministrazione considera fondamentali per il rilancio regionale. Il racconto alterna immagini di repertorio, grafiche e riferimenti a progetti specifici. Il filo conduttore è la volontà di presentare una Calabria che cerca di superare le proprie criticità strutturali, migliorando i collegamenti, attirando investimenti e sviluppando nuove opportunità per cittadini e imprese.

La rimonta della Calabria: il video di Occhiuto parte dal 2021

Il filmato si apre con un confronto tra il 2021 e il 2026, richiamando la situazione che il presidente della Regione ha trovato all’inizio del proprio percorso amministrativo. Tra le criticità illustrate compaiono riferimenti alla sanità, al lungo commissariamento del settore, alle difficoltà infrastrutturali e alla necessità di rilanciare l’immagine della Calabria. La narrazione introduce quindi una strategia articolata in nove punti, attraverso la quale il governatore intende rappresentare le priorità del lavoro svolto. Il primo elemento riguarda il modo stesso di raccontare la regione. Il video presenta infatti l’obiettivo di cambiare il racconto della Calabria, superando una rappresentazione concentrata esclusivamente sulle difficoltà e valorizzando le opportunità offerte dal territorio. Una strategia che, nella visione espressa dal presidente, deve essere accompagnata da interventi concreti sulla mobilità, sugli investimenti e sulla qualità dei servizi. La comunicazione istituzionale diventa così parte di una più ampia impostazione che punta a rendere la Calabria maggiormente riconoscibile e attrattiva anche al di fuori dei confini regionali.

Aeroporti e collegamenti aerei: Reggio Calabria, Lamezia Terme e il rilancio della mobilità

Uno dei passaggi più significativi del video riguarda il rilancio degli aeroporti calabresi, presentato come uno degli strumenti per migliorare l’accessibilità della regione. Nel filmato compaiono immagini dell’aeroporto di Lamezia Terme e di quello di Reggio Calabria, insieme ai marchi di diverse compagnie aeree, tra cui Ryanair, easyJet, ITA Airways, Wizz Air, Volotea e Aeroitalia. Il governatore richiama la strategia adottata per favorire la presenza dei vettori e ampliare le opportunità di collegamento con destinazioni italiane e internazionali. Il video fa riferimento anche agli incentivi rivolti alle compagnie aeree e al superamento di alcuni vincoli che, secondo l’impostazione dell’amministrazione regionale, limitavano le prospettive di crescita del sistema aeroportuale. Particolare attenzione viene riservata allo scalo Tito Minniti di Reggio Calabria, interessato negli ultimi anni da un percorso di rilancio commerciale e infrastrutturale. L’ampliamento dell’offerta di voli e gli investimenti sulle strutture aeroportuali rappresentano elementi rilevanti per una regione nella quale i tempi di collegamento con il resto d’Italia costituiscono da sempre un fattore determinante per la mobilità dei cittadini e per l’attrattività turistica. Nel filmato compare anche il riferimento alla crescita dei passeggeri aeroportuali, presentata come uno dei risultati della strategia regionale. La capacità di rendere più facilmente raggiungibile la Calabria viene quindi indicata come una condizione fondamentale per sostenere il turismo, favorire gli spostamenti dei residenti e rafforzare i collegamenti economici con il resto del Paese.

Il turismo e la nuova immagine della Calabria sui mercati internazionali

Un altro capitolo della narrazione riguarda la promozione turistica e la capacità della regione di farsi conoscere all’estero. Il video mostra immagini dei paesaggi calabresi, delle coste e delle località turistiche, accompagnate da riferimenti alle campagne di comunicazione e alla presenza della Calabria sui mercati internazionali. Tra le immagini utilizzate compare anche una grafica dedicata a Calabria Straordinaria, il marchio attraverso il quale la Regione ha sviluppato iniziative di promozione turistica. Il messaggio del governatore è legato alla necessità di presentare la Calabria come una destinazione capace di offrire esperienze differenti, valorizzando il mare, la montagna, i borghi, le tradizioni e il patrimonio naturalistico. Il filmato richiama inoltre la comunicazione attraverso i social e gli strumenti digitali, utilizzati per raggiungere un pubblico più ampio e condividere le immagini del territorio. L’obiettivo è superare una conoscenza limitata della regione, facendo emergere anche le opportunità turistiche e culturali che caratterizzano le diverse province. La strategia di promozione viene presentata come uno degli elementi destinati a sostenere l’economia turistica e la capacità di attrarre nuovi visitatori.

Infrastrutture, nuovi treni e grandi opere: la Calabria punta a ridurre le distanze

Nel percorso raccontato dal presidente Occhiuto trovano spazio anche gli investimenti nelle infrastrutture e nel sistema dei trasporti. Il video mostra immagini di nuovi convogli ferroviari, accompagnate dal riferimento a 27 nuovi treni, e presenta opere infrastrutturali come ponti, viadotti e cantieri. Il potenziamento della rete ferroviaria viene inserito nella strategia di miglioramento dei collegamenti regionali, mentre gli interventi sulle infrastrutture stradali vengono richiamati come parte del percorso di modernizzazione del territorio. La questione dei trasporti assume un’importanza particolare in Calabria, dove la conformazione geografica rende complessi gli spostamenti tra le diverse aree e dove numerosi centri dell’entroterra dipendono dalla qualità dei collegamenti con le città principali. Nel racconto del governatore, le infrastrutture rappresentano quindi una condizione necessaria per rendere più competitiva la regione e migliorare la vita quotidiana dei cittadini. La prospettiva è quella di una Calabria maggiormente connessa, capace di ridurre le difficoltà negli spostamenti e favorire l’accesso ai servizi e alle opportunità economiche.

Sanità calabrese, il lungo commissariamento e i nuovi ospedali

Una parte particolarmente rilevante del filmato è dedicata alla sanità calabrese, uno dei settori che negli ultimi anni hanno occupato maggiormente il dibattito pubblico regionale. Il video ripercorre il periodo del commissariamento, mostrando immagini televisive risalenti al 2020 e successivi riferimenti alle decisioni adottate per il sistema sanitario. Compare anche un intervento televisivo nel quale Occhiuto richiama la conclusione del lungo commissariamento della sanità regionale. La narrazione prosegue con immagini di cantieri e strutture ospedaliere, tra cui quelli destinati ai nuovi ospedali di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro. Nel filmato vengono mostrate inoltre immagini relative alla Cittadella della Salute, inserita nel racconto degli interventi destinati al miglioramento dell’assistenza sanitaria. Il governatore presenta il superamento delle difficoltà amministrative e l’avanzamento delle opere sanitarie come elementi centrali della propria azione. Resta naturalmente da distinguere tra strutture già operative, cantieri in corso e interventi ancora da completare. Il video, infatti, rappresenta il percorso rivendicato dall’amministrazione e non equivale a una certificazione del completamento di tutte le opere mostrate. La sanità continua a essere uno dei settori maggiormente delicati per la Calabria, sia per le esigenze dei pazienti sia per la necessità di rafforzare l’offerta di servizi e migliorare l’accessibilità alle cure.

La gestione delle emergenze e il contrasto agli incendi boschivi

Nel video Occhiuto dedica spazio anche al tema della gestione delle emergenze, con particolare attenzione al contrasto degli incendi. Le immagini mostrano incendi boschivi, operatori impegnati nelle attività di spegnimento, mezzi di intervento e sistemi tecnologici utilizzati per il controllo del territorio. Tra gli strumenti rappresentati figurano droni e sale operative dotate di sistemi digitali per il monitoraggio. La Regione ha sviluppato negli ultimi anni un sistema di controllo del territorio che utilizza anche tecnologie per l’individuazione degli incendi e il supporto alle attività di prevenzione. Il video richiama inoltre gli interventi contro i responsabili degli incendi, attraverso immagini relative all’individuazione e all’arresto di persone coinvolte in episodi di natura dolosa. La strategia presentata punta a integrare monitoraggio, prevenzione e intervento operativo, con l’obiettivo di migliorare la capacità di risposta alle emergenze ambientali. La lotta agli incendi costituisce un tema particolarmente importante per la Calabria, anche alla luce della presenza di estese aree boschive e del rischio che i roghi possano interessare territori abitati e attività economiche.

Giovani, reddito di merito e nuove opportunità di lavoro

Un altro elemento centrale del filmato riguarda le politiche rivolte ai giovani e la volontà di favorire la loro permanenza in Calabria. Nel video compaiono immagini di studenti universitari e il riferimento al reddito di merito, con una grafica che indica un importo fino a 1.000 euro al mese. La misura viene inserita nel racconto delle iniziative rivolte ai giovani calabresi, con particolare attenzione all’accesso alla formazione e alle opportunità di costruire un percorso professionale nella propria regione. Il tema è particolarmente significativo in un territorio che continua a confrontarsi con l’emigrazione giovanile e con la necessità di offrire condizioni economiche e lavorative adeguate. La Regione punta a sostenere la formazione e a rendere maggiormente attrattivo il territorio, accompagnando gli interventi per i giovani con iniziative rivolte alle imprese. Il filmato richiama infatti anche i programmi di innovazione, gli investimenti produttivi e le opportunità per lo sviluppo di nuove attività economiche. L’obiettivo illustrato è costruire un collegamento tra formazione, innovazione e lavoro, favorendo la crescita di competenze che possano contribuire allo sviluppo della Calabria.

Investimenti, imprese e innovazione: una nuova prospettiva economica per la Calabria

La parte conclusiva del video dedica attenzione alla crescita economica, agli investimenti e alla valorizzazione del sistema produttivo regionale. Le immagini mostrano imprese, stabilimenti industriali, attività portuali, strutture ricettive e ambienti dedicati alla ricerca e all’innovazione tecnologica. Tra le infrastrutture richiamate figura anche il porto di Gioia Tauro, uno dei principali riferimenti della logistica e del trasporto marittimo internazionale. Il governatore inserisce il potenziamento delle attività produttive e l’attrazione di nuovi investimenti nella strategia per rendere la Calabria maggiormente competitiva. Il filmato richiama inoltre le potenzialità del territorio in ambiti differenti, dall’industria al turismo, fino allo sviluppo di nuove tecnologie. Si tratta di un’impostazione che punta a valorizzare le risorse già disponibili, favorendo l’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali e il rafforzamento delle attività esistenti. La capacità di attrarre capitali, migliorare i collegamenti e sostenere l’innovazione viene presentata come uno degli strumenti attraverso i quali la regione può ampliare le opportunità economiche.

La Calabria del futuro tra borghi, turismo e nuove possibilità di insediamento

Nel filmato trova spazio anche il tema della valorizzazione dei piccoli centri e delle opportunità offerte dai territori dell’entroterra. Le immagini mostrano borghi, abitazioni recuperate, strutture ricettive e persone che vivono o visitano località caratterizzate dal patrimonio storico e paesaggistico calabrese. Il tema si collega alle iniziative regionali destinate a valorizzare i borghi e a contrastare lo spopolamento, una delle principali criticità demografiche della Calabria. La Regione ha recentemente avviato anche il programma Ripopola Calabria, che prevede il recupero di immobili pubblici da destinare gratuitamente per dieci anni a nuovi residenti, secondo le condizioni previste dall’iniziativa. Il progetto, distinto dagli altri interventi illustrati nel video, si inserisce nella più ampia strategia dell’amministrazione per rendere i piccoli Comuni maggiormente attrattivi. La possibilità di recuperare abitazioni inutilizzate e favorire nuovi insediamenti viene considerata uno degli strumenti attraverso i quali sostenere la vitalità sociale ed economica dei territori.