Da Tropea alla Serie A, il vibonese Simone Lo Schiavo è un nuovo dirigente dell’Inter

Un altro calabrese raggiunge un ruolo di prestigio nel calcio italiano. Simone Lo Schiavo, originario di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, è ufficialmente un nuovo dirigente dell’Inter. La società nerazzurra ha annunciato il suo ingresso nell’organigramma sportivo con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Dal 5 novembre 2026 Lo Schiavo ha assunto l’incarico di Director of Football Development, entrando a far parte della struttura dirigenziale del club milanese. Un importante traguardo professionale per il dirigente calabrese, che approda in una delle società più prestigiose del calcio italiano dopo aver maturato esperienze in diverse realtà calcistiche nazionali. Nel suo nuovo ruolo lavorerà a diretto riporto di Dario Baccin, Chief Football Officer dell’Inter, contribuendo alle attività dell’area sportiva nerazzurra. La nomina rappresenta un significativo riconoscimento per il percorso professionale costruito da Lo Schiavo, partito proprio dalla Calabria e proseguito attraverso incarichi di responsabilità nel settore dello scouting e nella gestione tecnica dei settori giovanili.

Dalla Vibonese all’Inter, la carriera del dirigente calabrese

Il percorso calcistico di Simone Lo Schiavo affonda le proprie radici nel territorio vibonese. La sua prima esperienza professionale è stata infatti alla Vibonese, società dalla quale ha iniziato un cammino che lo ha successivamente portato a confrontarsi con realtà di crescente importanza nel panorama nazionale. Una tappa particolarmente significativa è stata quella alla Roma, dove ha ricoperto prima il ruolo di Direttore dell’Area Scouting e successivamente quello di Coordinatore tecnico del Settore Giovanile. Due incarichi che gli hanno consentito di maturare esperienza nell’individuazione dei talenti e nell’organizzazione delle attività tecniche dedicate alla crescita dei giovani calciatori. Dopo l’esperienza nella Capitale, Lo Schiavo ha proseguito la propria carriera alla Salernitana, assumendo la responsabilità dell’area scouting, per poi entrare a far parte del settore scouting del Palermo. Adesso il salto all’Inter, dove metterà a disposizione del club le competenze acquisite nel corso delle precedenti esperienze professionali. Un percorso che, partendo dal calcio calabrese, lo ha condotto progressivamente all’interno delle strutture sportive di importanti società italiane.

Il benvenuto di Giuseppe Marotta: “Il suo contributo sarà prezioso”

A ufficializzare l’arrivo del dirigente tropeano è stata direttamente l’Inter, che ha comunicato l’inizio della sua nuova esperienza professionale a partire dal 5 novembre. A dare il benvenuto a Simone Lo Schiavo è stato anche il presidente e amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta, che ha sottolineato le competenze e l’entusiasmo con cui il nuovo dirigente entra a far parte del club. “Simone Lo Schiavo entra a far parte del nostro club con competenza e grande entusiasmo. Il suo contributo sarà prezioso nel lavoro quotidiano all’interno dell’area sportiva. Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo buon lavoro”, ha dichiarato Marotta nel comunicato ufficiale. La società milanese ha inoltre rivolto al nuovo Director of Football Development il benvenuto da parte di tutto il club e gli auguri per il percorso professionale appena iniziato con i colori nerazzurri. La nomina inserisce dunque Lo Schiavo nella struttura sportiva dell’Inter, con un incarico che lo vedrà operare sotto la direzione di Dario Baccin.

Le origini a Tropea e il legame familiare con l’ex consigliere regionale Antonio Lo Schiavo

La notizia assume un significato particolare anche per Tropea, Vibo Valentia e l’intera Calabria, territorio al quale Simone Lo Schiavo è legato per le proprie origini e per l’inizio della sua carriera nel mondo del calcio. Il nuovo dirigente dell’Inter è inoltre il fratello di Antonio Lo Schiavo, figura conosciuta nel panorama politico e istituzionale calabrese. Antonio Maria Lo Schiavo, anch’egli nato a Tropea, ha infatti ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Vibo Valentia. Successivamente è stato eletto al Consiglio regionale della Calabria.