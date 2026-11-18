Si allarga fino a Reggio Calabria la rete di solidarietà di TER-IDÈ, il progetto natalizio promosso dal giovane sidernese Francesco Ciotola con l’obiettivo di sostenere le persone che vivono situazioni di fragilità e promuovere la partecipazione delle nuove generazioni. Dopo le adesioni raccolte lungo la Costa dei Gelsomini, in particolare a Siderno, arriva il sostegno del MOICA (Movimento Donne Attive in Famiglia e Società), sezione reggina, che ha ufficializzato la propria partecipazione all’iniziativa. Un nuovo ingresso che contribuisce ad ampliare la rete di associazioni, scuole ed enti coinvolti nel percorso solidale, rafforzando il collegamento tra la Locride e la città dello Stretto. L’adesione assume un significato particolare anche per il rapporto che Ciotola ha costruito con Reggio Calabria, dove frequenta l’università e dove è già conosciuto per il proprio impegno sociale e per le iniziative realizzate negli ultimi anni. A esprimere il sostegno dell’associazione è stata la presidente reggina Margherita Nucera, che ha sottolineato il valore dell’impegno del giovane promotore e l’importanza di iniziative capaci di offrire un aiuto concreto durante il periodo natalizio.

Margherita Nucera: “Francesco è un esempio concreto per i giovani calabresi”

La presidente del MOICA ha accolto con entusiasmo la collaborazione, evidenziando la sintonia tra l’attività dell’associazione e gli obiettivi del progetto. “Come presidente dell’associazione MOICA di Reggio Calabria, desidero rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti all’amico Francesco Ciotola. Sono profondamente contenta della sinergia che si è creata tra il suo operato e la nostra realtà associativa. Ho la fortuna di conoscere Francesco personalmente e di apprezzarne l’impegno e la capacità di parlare ai reggini con il cuore in mano. Le tematiche che affronta sono di profondo rilievo sociale e culturale e non mi stupisce che oggi il suo cuore si sia rivolto a quanti, durante il periodo natalizio, potrebbero non avere la possibilità di vivere serenamente questo momento dell’anno.

Avere ragazzi che hanno ancora voglia di lottare per il proprio territorio non è cosa scontata. Francesco ne è un esempio concreto. Ha nel cuore la sua casa, Siderno, ma riserva alla nostra città, Reggio Calabria, la stessa dedizione e lo stesso affetto: un reggino acquisito. È riuscito a creare un terreno comune tra queste due realtà, dimostrando concretamente il proprio attaccamento a entrambe. Oggi più che mai bisogna andare avanti e dare tutto ciò che possiamo alla nostra terra. Credo profondamente in questo progetto e credo profondamente in Francesco.

Iniziative come TER-IDÈ, che intendono offrire sostegno a quanti vivono condizioni di fragilità e coinvolgono scuole, enti e associazioni, ci invitano a riflettere su quanto i nostri giovani siano ancora capaci di sorprenderci. Non sono soltanto quelli che spesso vengono raccontati attraverso episodi di vandalismo o comportamenti contrari alla società: sono anche ragazzi che scelgono di mettersi in gioco, di impegnarsi e di costruire qualcosa per gli altri.

È un argomento sul quale, insieme a Francesco, stiamo già lavorando da tempo. Partecipare a questo evento non significa soltanto aderire a un’iniziativa, ma credere nelle proprie radici e offrire concretamente il proprio contributo a chi ne ha bisogno. Tutti siamo chiamati a farne parte. Come realtà sociale, il MOICA di Reggio Calabria sostiene fortemente Francesco Ciotola e questa meravigliosa iniziativa. Colgo inoltre l’occasione per rinnovargli i miei complimenti: vedere giovani così impegnati è motivo di autentico incoraggiamento. Avanti sempre per la nostra Calabria”.

Il rapporto tra Francesco Ciotola e Reggio Calabria e le prospettive di collaborazione

Le parole della presidente Nucera sono state accolte con gratitudine da Francesco Ciotola, che ha riconosciuto nel MOICA una realtà radicata nell’impegno sociale e nella promozione dei valori della solidarietà. Il giovane promotore ha evidenziato anche il rapporto personale di amicizia e collaborazione instaurato con la presidente dell’associazione reggina, lasciando aperta la possibilità di sviluppare ulteriori iniziative comuni oltre all’attuale progetto natalizio. “Il nostro rapporto non si esaurisce con questa adesione. Ci saranno altre occasioni per lavorare insieme e sarò io stesso, in futuro, a scendere in campo al loro fianco”, è il senso della disponibilità manifestata da Ciotola. La collaborazione rappresenta così un ulteriore passaggio nel percorso che il giovane sidernese sta portando avanti tra la propria città d’origine e Reggio Calabria, con l’intento di coinvolgere realtà associative diverse attorno a obiettivi condivisi. Un legame territoriale che, attraverso TER-IDÈ, trova una nuova occasione per tradursi in attività di carattere sociale e solidale.

TER-IDÈ, dalla Costa dei Gelsomini una rete di solidarietà che coinvolge la Calabria

Il progetto TER-IDÈ nasce con l’ambizione di restituire protagonismo ai giovani attraverso gesti concreti di solidarietà, promuovendo il coinvolgimento delle comunità locali e delle realtà impegnate nel sociale. Partita dalla Costa dei Gelsomini, l’iniziativa sta progressivamente estendendo il proprio raggio d’azione oltre i confini della Locride, raccogliendo nuove adesioni e creando occasioni di collaborazione tra territori. Il sostegno del MOICA reggino si inserisce in questo percorso, contribuendo a rafforzare una rete che punta ad aiutare le persone in condizioni di difficoltà durante le festività natalizie e, allo stesso tempo, a valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nella vita collettiva. L’esperienza promossa da Ciotola evidenzia la possibilità di costruire collegamenti tra associazioni e istituzioni attraverso iniziative nate dall’impegno giovanile, in un contesto nel quale la partecipazione sociale rappresenta una delle sfide per il futuro della Calabria.