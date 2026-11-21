Importante affermazione per Domenico Sgró, studente originario di Reggio Calabria, eletto al Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento nelle file di Azione Universitaria. Con 254 preferenze personali, Sgró ha conquistato il primato di candidato più votato tra tutti i dipartimenti cittadini. Un risultato che si accompagna alla crescita della lista, capace di consolidare il proprio consenso e raddoppiare la rappresentanza in Consiglio. Azione Universitaria passa infatti dai 2 seggi del precedente mandato agli attuali 4, registrando un incremento significativo anche in termini percentuali: dal 13,5% al 27,8%.

Numeri che testimoniano il cambiamento degli equilibri della rappresentanza studentesca e che vedono Sgró tra i principali protagonisti di questa tornata elettorale. Per il giovane reggino si apre adesso una nuova esperienza istituzionale all’interno dell’Ateneo trentino, dove sarà chiamato a rappresentare gli studenti di Giurisprudenza e a portare la propria voce nei luoghi decisionali dell’università. Un’affermazione che porta anche un pezzo di Reggio Calabria nel panorama della rappresentanza universitaria trentina.