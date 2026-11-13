“Da quanto tempo!”, il simpatico siparietto Meloni-Zelensky: “sei tu che non volevi…” | VIDEO

Un abbraccio affettuoso, un bacio sulla guancia e uno scambio di battute che strappa un sorriso. È il simpatico siparietto che ha visto protagonisti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incontratisi ieri, giovedì 12 novembre, a Dublino, a margine del vertice della Comunità Politica Europea. A rendere pubblico il momento è stato lo stesso Zelensky, che ha condiviso sui propri canali social un breve video dell’incontro bilaterale con la premier italiana. Le immagini si aprono proprio con i saluti tra i due leader, che si abbracciano cordialmente prima di accomodarsi al tavolo delle trattative.

Meloni e Zelensky, la battuta durante l’abbraccio: il video del siparietto

Il momento più curioso arriva proprio durante i saluti. Meloni, sorridendo e mostrando familiarità con il presidente ucraino, esordisce con una battuta: “è tanto tempo che non ti vedo…”. Zelensky, mentre la bacia sulla guancia, replica scherzosamente: “Non volevi…”. Immediata la risposta della presidente del Consiglio, che con un sorriso esclama: “Nooo…“. Un botta e risposta spontaneo e divertente, lontano per qualche istante dalla formalità dei vertici internazionali, che mostra un momento di cordialità tra i due leader.

Il bilaterale a Dublino e il video pubblicato da Zelensky

Dopo il simpatico scambio iniziale, il filmato prosegue mostrando Meloni e Zelensky seduti al tavolo, insieme ai rispettivi collaboratori, durante diversi momenti dell’incontro bilaterale. Il montaggio del video non permette tuttavia di comprendere il contenuto delle conversazioni, nel rispetto della riservatezza dei colloqui diplomatici.

L’incontro si è svolto nell’ambito del vertice della Comunità Politica Europea a Dublino, dedicato alle principali sfide politiche e di sicurezza del continente, tra cui la guerra in Ucraina. Ma a catturare l’attenzione, questa volta, è soprattutto quel breve e sorridente siparietto tra la premier italiana e il presidente ucraino.