Originario di Palmi, eletto per la quarta volta nel Direttivo dei penalisti romani e primo degli eletti con 194 voti nella lista Sciullo Presidente. Un nuovo importante riconoscimento per il professionista calabrese. Un motivo di orgoglio per Palmi e per l’intera Calabria. L’avvocato Domenico Naccari, palmese di origine, è stato nominato Vicepresidente della Camera Penale di Roma, una delle più importanti realtà associative dell’avvocatura penalista italiana. La nomina è stata deliberata dal nuovo Consiglio direttivo, insediatosi a seguito delle elezioni nelle quali Naccari aveva ottenuto un risultato particolarmente significativo: 194 preferenze, risultando il primo degli eletti nella lista guidata dal presidente Salvatore Sciullo.

Per l’avvocato Naccari si tratta della quarta elezione nel Direttivo della Camera Penale capitolina, all’interno della quale ha già ricoperto anche l’incarico di Tesoriere. Un percorso associativo consolidato, che oggi trova ulteriore riconoscimento con l’attribuzione della vicepresidenza. Ma dietro questo importante traguardo professionale c’è anche una storia che parla profondamente calabrese. Naccari è originario di Pablmi, città alla quale è legato dalle proprie radici familiari e dalla propria provenienza. Un legame che accompagna il suo percorso umano e professionale e che rappresenta motivo di particolare orgoglio per la comunità palmese. Dalla sua terra d’origine alla Capitale, ha costruito negli anni un percorso che lo ha portato a ricoprire ruoli di responsabilità nel mondo forense e istituzionale.

Avvocato penalista, ha partecipato alla difesa in numerosi procedimenti giudiziari di grande rilievo, anche relativi a vicende di criminalità organizzata e responsabilità medica, finite all’attenzione della cronaca nazionale. Il suo percorso non si limita all’attività forense. Naccari è stato consigliere comunale di Roma Capitale, ricoprendo importanti incarichi istituzionali, ed è Console onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, ruolo che testimonia anche il suo impegno nelle relazioni istituzionali e internazionali.

La nomina alla vicepresidenza della Camera Penale di Roma assume dunque un significato che va oltre il riconoscimento personale: è anche una testimonianza della presenza e del contributo di professionisti calabresi nei più importanti contesti nazionali. Da Palmi a Roma, nel segno delle proprie radici e di un percorso professionale costruito negli anni. Un risultato che porta ancora una volta il nome della Calabria ai vertici di una delle più importanti realtà dell’avvocatura italiana.