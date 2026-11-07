“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”: Cannizzaro accoglie Mattia “Spider-Man” Villardita a Reggio Calabria | VIDEO

Nelle corsie degli ospedali è pieno di supereroi, dottori e infermieri che giornalmente indossano una mascherina, guanti e camice per salvare la vita a piccole e grandi pazienti. E a volte vengono aiutati dai supereroi veri e propri, quelli dell’universo Marvel. A Reggio Calabria, per esempio, c’è qualche ragnatela in più in città è la colpa non è dell’Amministrazione che sul decoro urbano ci ha fatto una battaglia fin dall’insediamento, ma di… Spider-Man.

Quest’oggi, il sindaco Cannizzaro ha accolto Mattia Villardita, l’impiegato portuale che nel tempo libero impersona L’Uomo Ragno negli ospedali pediatrici andando a trovare i bambini ricoverati. “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità“, ha ricordato Cannizzaro, citando la celebre frase di Spider-Man, utile tanto in politica, con il mandato consegnato dai cittadini, quanto nell’opera di solidarietà che Mattia Villardita porta avanti negli ospedali di tutta Italia. Un impegno che gli è valso il prestigioso titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica, conferitogli dal Presidente Sergio Mattarella, e l’incontro con Papa Francesco.

Oggi Spider-Man ha fatto visita prima alla U.O.S.D. di Oncoematologia Pediatrica, diretta dalla dottoressa Rosalba Mandaglio, e successivamente alla U.O.C. di Pediatria, diretta dalla dottoressa Tiziana Foti. Momenti di grande gioia e allegria per dei bambini che, giornalmente, si ritrovano a dover combattere con una quotidianità molto più complicata rispetto ai propri coetanei. Anche loro sono dei piccoli supereroi, Spider-Man gliel’ha ricordato.