Da Gallico a New York e Madrid, portando nel mondo la storia e il significato del diaconato, senza mai dimenticare le proprie origini reggine. È il percorso di Enzo Petrolino, diacono permanente della Diocesi di Reggio Calabria dal 21 gennaio 1993, autore di numerose pubblicazioni tradotte in diverse lingue e protagonista di incontri internazionali dedicati alla vita della Chiesa. Dopo i recenti appuntamenti negli Stati Uniti e in Spagna, Petrolino tornerà nella sua città per presentare il nuovo libro “S. Francesco d’Assisi e il Diaconato”, lunedì 30 novembre alle ore 19, nella Basilica dell’Eremo di Reggio Calabria. Un’occasione per approfondire il rapporto tra la figura di San Francesco e il ministero diaconale, al centro dell’attività di studio e divulgazione che l’autore porta avanti da anni. Nato a Gallico, sposato con Maria Milea dal 1977 e padre di tre figli, Giuseppe, Antonio e Francesco, Petrolino ha costruito un percorso che lo ha portato a ricoprire incarichi di rilievo in organismi ecclesiali italiani e internazionali, mantenendo sempre un forte legame con il territorio di provenienza.

Il libro presentato a Brooklyn e l’incontro con la comunità italo-americana

Tra le esperienze più significative degli ultimi mesi figura il viaggio a Brooklyn, New York, dove Petrolino è stato invitato a settembre dalla comunità italo-americana, composta secondo quanto riferito per il 60% da calabresi, per presentare la traduzione inglese del volume “Nuovo Euchiridion sul diaconato – Le fonti e i documenti ufficiali della Chiesa”. L’opera, pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana, è un tomo di 1.060 pagine che ricostruisce il percorso storico del diaconato nella Chiesa, dagli Atti degli Apostoli fino a Papa Francesco. L’incontro si è svolto nella sede della Federazione Italo-Americana (FIAO), presieduta da Frank Naccarato, con la partecipazione del diacono Bill Ditewig e di Anna Robertson, membro di un’associazione impegnata sul tema del diaconato femminile. A moderare la presentazione è stata Josephine Maietta, originaria di Castelvetrano e attiva a New York, fondatrice di Radio Hofstra University e conduttrice del programma “Sabato Italiano”, dedicato alla musica italiana, alle interviste e ai temi legati alla comunità italo-americana. Un appuntamento che ha permesso di approfondire i contenuti dell’opera e di incontrare una comunità particolarmente legata alle proprie radici italiane.

L’emozione dell’accoglienza a New York e il legame con gli emigrati calabresi

Il soggiorno americano ha rappresentato per Petrolino anche un’occasione di incontro con le comunità degli emigrati, che continuano a custodire tradizioni e legami con l’Italia. “Sono rimasto affascinato dalla bellissima accoglienza, dice Enzo, gli italo americani sono quelli che amano di più l’Italia, sono quelli che conservano tradizioni che da noi ormai sono scomparsi e quando incontrano un italiano per loro e come se gli portassimo un pezzo d’Italia che a loro manca”. Durante i giorni trascorsi oltreoceano, il diacono reggino ha partecipato alla celebrazione dei 120 anni dalla fondazione degli Scalabriniani, prendendo parte a una celebrazione insieme al cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, presente all’evento. Ha inoltre visitato la Cattedrale di San Patrizio, uno dei luoghi di culto più conosciuti di New York. Tra i momenti che lo hanno maggiormente emozionato figura però una cena a casa della famiglia Giuffre, legata a un emigrato originario di Gallico Superiore. Un incontro che ha riportato Petrolino idealmente nella sua terra, confermando il valore umano dei rapporti mantenuti dagli emigrati con i luoghi di origine.

Gli incarichi ecclesiali e l’attività internazionale di Enzo Petrolino

Il percorso di Enzo Petrolino si sviluppa da oltre trent’anni attraverso l’attività pastorale, l’insegnamento e la ricerca. Attualmente è presidente della Comunità del Diaconato in Italia, con sede a Roma, e delegato italiano presso il Centro Internazionale del Diaconato, con sede a Rottenburg, in Germania. Ricopre inoltre l’incarico di consigliere nazionale del Centro di Azione Liturgica di Roma, è membro del Centro Studi dell’Unione Apostolica Clero e della Consulta dell’Ufficio CEI per l’Ecumenismo e il Dialogo. Svolge anche attività didattica come docente di Ecumenismo alla Facoltà Teologica di Reggio Calabria, affiancando a questi ruoli numerosi altri incarichi ecclesiali. Le sue pubblicazioni sono state tradotte in inglese, francese, spagnolo e portoghese, raggiungendo così lettori e comunità di diversi Paesi. Proprio il mese scorso Petrolino è stato invitato a Madrid, dove ha presentato il volume “Matrimonio Diaconato e Famiglia”, proseguendo un’attività di divulgazione che lo vede impegnato anche al di fuori dei confini italiani.

Il significato del diaconato e le celebrazioni con tre Papi

Al centro della riflessione di Petrolino c’è il valore del servizio nella vita cristiana. Secondo il diacono reggino, tutti i battezzati sono chiamati a esercitare la diaconia, intesa come servizio agli altri, seguendo l’insegnamento di Gesù: “Io sono venuto per servire e non per essere servito”. Un principio che, nella sua visione, riguarda tutti i cristiani, a cominciare dal Papa, definito servo dei servi. Il diaconato permanente, dopo essere stato sospeso nel IV secolo d.C., è stato ripristinato dal Concilio Vaticano II, con la costituzione dogmatica Lumen Gentium, il cui numero 29 ne definisce identità e compiti. Si tratta di un ministero che, secondo Petrolino, continua a crescere all’interno della Chiesa. Nel corso della sua esperienza ecclesiale, il diacono ha avuto anche il privilegio di partecipare a celebrazioni con tre Pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, nella Cappella Sistina in Vaticano. Esperienze che si aggiungono a un lungo percorso di impegno religioso, culturale e formativo, durante il quale ha continuato a considerare il servizio come elemento fondamentale della propria missione.

Il 30 novembre la presentazione del nuovo libro nella Basilica dell’Eremo

Il prossimo appuntamento sarà dunque a Reggio Calabria, lunedì 30 novembre alle ore 19, quando nella Basilica dell’Eremo verrà presentata l’ultima pubblicazione di Petrolino, “S. Francesco d’Assisi e il Diaconato”. L’incontro rappresenterà un nuovo momento di approfondimento nell’ambito della sua attività di studio e divulgazione religiosa, dopo le recenti esperienze internazionali. Nonostante gli incarichi ricoperti, i libri pubblicati e le celebrazioni vissute accanto a tre Papi, Petrolino continua a mantenere un rapporto profondo con le proprie origini. Quando gli viene chiesto da dove provenga, la sua prima risposta è sempre Gallico, soltanto dopo specifica Reggio Calabria. Un legame che accompagna il suo percorso personale ed ecclesiale e che trova nella prossima presentazione nella città dello Stretto un ulteriore momento di incontro con la comunità dalla quale è partito.