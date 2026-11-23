Oggi incontriamo Stefano Priolo, un cantautore che prima di iniziare a toccare i tasti del pianoforte ha imparato ad ascoltare il respiro della nostra terra, scegliendo di ergersi a solenne narratore della stessa attraverso la sua eclatante musica. Nato nel 1987 ad Africo, lì dove l’Aspromonte custodisce memorie scolpite nella pietra, Priolo incarna l’orgoglio di una terra aspra e generosa insieme. Un artista incrollabile, fatto della stessa pasta delle nostre montagne e che ha saputo conquistare, sin dalle sue prime note, un collettivo immenso, così in patria come in ogni angolo del globo in cui batte un cuore calabrese.

Autore e compositore di Bella d’Estati, brano diventato un inno generazionale che vanta oltre due milioni e mezzo di visualizzazioni sul video ufficiale di YouTube, Priolo prosegue il suo cammino di canto portando la propria musica – e con essa il nome della Calabria – ovunque ci sia un’anima pronta a emozionarsi.

Buongiorno Stefano Priolo. Puoi dirci chi sei realmente e qual è il tuo rapporto con la musica?

“Sono un uomo che vive di emozioni. Emozioni che poi diventano parole, melodie e racconti. Senza questa caratteristica molte delle mie canzoni non sarebbero mai nate. La musica, per me, è parte della mia esistenza: senza musica mi sento spento“.

Quali temi affrontano le tue canzoni e qual è il tuo approccio alla scrittura?

“Le mie canzoni attraversano diversi aspetti dell’esistenza umana. Al centro della mia scrittura ci sono l’amore per la nostra terra, per la vita, per le tradizioni e per la famiglia. Racconto una Calabria vista attraverso gli occhi della gente comune: quella delle storie lontane, degli avvenimenti che hanno lasciato il segno nella memoria collettiva, delle vicende personali e dei sentimenti che attraversano le generazioni.

Nelle mie storie c’è spazio per la nascita di una figlia, vissuta attraverso lo sguardo emozionato di un padre, ma anche per la notte, osservata da prospettive differenti: quella di un musicista, di un panettiere, di un ammalato ricoverato in ospedale e di chi vive ai margini della società, come i detenuti e i senzatetto. Non mancano le storie d’amore, capaci di riportare alla mente le serenate sotto la finestra della donna amata. E, soprattutto, c’è la Calabria, protagonista di uno dei miei racconti più evocativi: una bella ragazza che vive lontano dalla propria terra e che torna soltanto per un mese, durante l’estate, portando con sé quei profumi, quei colori e quelle sensazioni che ogni calabrese conosce e custodisce nel cuore. Guardo anche al passato, ricordando il Natale di un tempo, quando rappresentava davvero una festa condivisa da tutti; racconto i nonni, l’infanzia, le stradine del mio paese e quei cortili delle case popolari che diventavano campi da calcio. La mia scrittura trova nella quotidianità delle persone la materia prima per costruire canzoni“.

Come racconti il territorio e l’Aspromonte attraverso la tua musica?

“Tra i brani che testimoniano questo legame con il territorio c’è soprattutto Botta di Sangu, ispirato a una poesia di Luciano Nocera. Attraverso questa composizione racconto l’Aspromonte e il suo mondo pastorale, scegliendo di osservare il territorio con gli occhi e il vissuto di un pastore. È un racconto che restituisce dignità a un mondo di sacrifici, appartenenza, natura e tradizioni, dando voce a un’identità culturale che rischia di rimanere confinata nella memoria delle generazioni più anziane. Cerco sempre di trasformare il vissuto di una singola persona in un racconto nel quale un’intera comunità possa riconoscersi“.

​Quali tappe recenti hanno segnato il tuo percorso discografico?

“Negli ultimi anni il mio percorso discografico si è arricchito di due progetti importanti. Nel 2024 è arrivato Natu e Crisciutu, un album nel quale ho voluto mettere in musica le mie radici, consegnando al pubblico un lavoro fortemente legato alla mia storia personale e collettiva. Tra i brani più significativi figura Catti a Muntagna, dedicato alla tragedia dell’alluvione del 1951 che colpì Africo Vecchio e Casalinuovo, segnando il destino della comunità e di un intero territorio: un episodio doloroso della storia calabrese che, attraverso la musica, trova occasione per essere ricordato.

Nel 2026 è invece arrivato NEOFOLK, un progetto che rappresenta una nuova tappa del mio percorso artistico. Con questo album ho voluto dare una forma riconoscibile alla mia ricerca musicale, proponendo una visione che unisce sonorità contemporanee, tradizione popolare e identità territoriale. Non è soltanto un titolo discografico, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per dare spazio a un linguaggio musicale che guarda al futuro senza rinnegare il passato”.

Dove ti esibisci abitualmente e quali esperienze dal vivo hanno segnato di più il tuo percorso?

“Canto ovunque ci sia uno spazio per la musica: dalle piazze ai matrimoni, dalle serenate agli eventi privati, fino ai social network, dove centinaia di migliaia di fan ascoltano, condividono e seguono il mio lavoro. Il mio percorso mi ha portato a esibirmi in Calabria e in numerose località del Sud, del Centro e del Nord Italia, arrivando anche a comunità internazionali in Svizzera, Liechtenstein e, più recentemente, in Australia. Proprio l’Australia, nel 2026, è stata l’esperienza più emozionante della mia carriera. Tra Melbourne e Sydney sono stato accolto da una fiumana di fan, vivendo qualcosa che ha rappresentato molto più di una semplice esibizione musicale. Cantare davanti a una comunità di calabresi così lontana geograficamente, ma legata alle proprie origini, è stato come ritrovare la mia terra dall’altra parte del mondo: un incontro tra musica, memoria ed emigrazione, nel quale le canzoni diventano un ponte capace di accorciare le distanze“.

​Quando ascolteremo nuove canzoni e quali temi affronterai?

“Le canzoni di un cantautore non escono perché devono uscire, ma escono quando l’artista ha qualcosa di interessante da raccontare. Per me la necessità espressiva viene sempre prima delle logiche di pubblicazione, ma posso anticipare che molto presto arriveranno nuove comunicazioni e nuove uscite discografiche. Tra i temi dei prossimi lavori troveranno spazio le storie degli emigranti, gli amori impossibili e persino le riflessioni di uomini che, nel corso della propria esistenza, hanno commesso errori irreparabili, arrivando fino a un punto di non ritorno. Non mancheranno, inoltre, collaborazioni con altri artisti del panorama musicale popolare, aprendo così nuove prospettive al mio progetto“.

Cosa dobbiamo aspettarci per il tour del 2027?

“Il 2027 si prepara a essere un anno importante anche sul fronte live. Sto lavorando a uno spettacolo che vedrà protagonista una band in parte rinnovata, affiancata da alcuni dei musicisti che da tempo condividono con me il percorso artistico. La produzione sarà affidata a SP Music, con Bruno Valastro al timone del progetto. Il pubblico potrà ritrovare le canzoni più amate del mio repertorio insieme alle novità attualmente in fase di preparazione: sarà un live pensato per valorizzare la mia identità musicale, alternando i brani che hanno segnato il mio percorso alle nuove sonorità di NEOFOLK”.

L’epopea di Stefano Priolo

​Osservando l’epopea artistica di Stefano Priolo, emerge una verità che tocca le corde più profonde dell’anima: la straordinaria capacità di trasformare ferite antiche e racconti popolari in un patrimonio musicale destinato a sfidare il tempo. In un panorama spesso travolto dalle mode passeggere, Priolo sceglie la via più ardua e fiera, costruendo un repertorio in cui ogni brano custodisce una storia da tramandare di padre in figlio.

La Calabria che respira nelle sue canzoni non è quella delle cartoline estive, ma quella delle fatiche silenziose, delle valigie chiuse all’alba, dei legami che non si spezzano nemmeno davanti all’oceano e delle tradizioni che si affacciano al futuro. È questo il segreto per cui la sua voce fa piangere e al tempo stesso gioire chi vive a migliaia di chilometri di distanza: non celebra una semplice geografia, ma un fuoco di appartenenza che vince ogni sorta di lontananza.

Muovere i passi da Africo – terra segnata dal dolore e dal riscatto – per valicare ogni confine geografico significa compiere una missione: svelare al mondo una Calabria autentica, narrata da chi la porta nel cuore. Perché esistono artisti che si limitano a cantare la propria terra di appartenenza, e altri che, oltre a questo, riescono a farla battere nel petto anche a chi è lontano. E Stefano Priolo compie ogni giorno questa impresa d’amore; come lui pochi sanno tramutare la Calabria in un canto immortale, affinché nessuno, in qualunque angolo del mondo si trovi, possa mai dimenticare chi veramente è e quali sono le proprie origini.

Segue il link della bellissima canzone di Stefano Priolo “Rosa di grasta“.