Cyberattacchi, nuove minacce degli hacker filorussi a Tajani: il tetro messaggio sulla “ricompensa”

Nuove e pesanti minacce degli hacker filorussi contro Antonio Tajani. Il collettivo NoName057(16) torna a prendere di mira il ministro degli Esteri italiano con un lungo messaggio pubblicato su Telegram, nel quale fa esplicito riferimento a una futura “ricompensa” per le persone inserite in quello che definisce un “elenco d’onore”. Il nuovo attacco arriva dopo la diffusione sul dark web dei dati personali del vicepremier e la sua reazione pubblica contro i responsabili. Il contenuto del messaggio, visionato da Adnkronos, presenta toni intimidatori e sarcastici, accompagnati da attacchi politici e personali nei confronti del ministro.

La minaccia degli hacker filorussi a Tajani: “prima o poi la ricompensa arriverà”

Il passaggio più preoccupante del messaggio pubblicato dal collettivo riguarda il riferimento diretto alle persone finite nel mirino degli hacker. “Da noi la selezione all’ingresso è severa. Scegliamo con cura i nostri “clienti”, e chiunque si sia trovato, o si troverà, in questo “elenco d’onore” deve accettare il fatto che, prima o poi, la sua “ricompensa” arriverà. È solo una questione di tempo. Ciascuno è responsabile delle proprie azioni. Tutto sarà NoName057(16)”.

Parole dal contenuto intimidatorio, che si inseriscono nella vicenda della diffusione illeglecita di informazioni personali attribuita al gruppo filorusso. Secondo quanto riferito da fonti della Farnesina ad Adnkronos, “Le autorità stanno valutando il carattere della minaccia”.

NoName057 attacca Tajani su Telegram: insulti, accuse e immagini false

Il messaggio, intitolato “rubrica Risposta al lettore”, si rivolge sarcasticamente al ministro chiamandolo “Antosha”. Al post sono allegate tre immagini, tra cui una falsa raffigurazione di Tajani con una minigonna.

Il collettivo fa riferimento alla reazione del titolare della Farnesina dopo la pubblicazione dei suoi dati sul dark web, contestandone le dichiarazioni e accusandolo di non difendere gli interessi degli italiani.

“abbiamo notato la forte reazione riguardo alla pubblicazione dei tuoi dati all’interno del progetto “Tribunal NoName057(16)” e abbiamo letto le tue dichiarazioni: ‘La mia reazione è molto semplice: non mi lascerò intimidire per nessun motivo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia’, scrivi. In realtà, persino gli italiani hanno capito che non li difendi affatto”.

L’attacco prosegue spostandosi sul terreno personale, con riferimenti alla politica estera italiana, a Israele e persino alla moglie del ministro.

Secondo il collettivo, Tajani sarebbe “molto più interessato a fare gli interessi di Israele o a discutere di quale sia la donna ideale da scegliere come moglie. Spoiler: ‘meno appariscente, con la gonna più lunga’ – la ritieni più affidabile e seria – e qui esprimiamo tutta la nostra sincera solidarietà a tua moglie, Brunella”.

Dati di Tajani sul dark web, aperta un’indagine della Procura di Roma

Le nuove intimidazioni arrivano mentre la Procura di Roma ha avviato un’indagine sulla diffusione di dati personali nel dark web, vicenda che coinvolge, oltre al ministro degli Esteri, anche il capo della Polizia postale Ivano Gabrielli e il procuratore di Roma Francesco Lo Voi.

Gli accertamenti riguardano la possibile commissione di reati informatici e minacce. L’attenzione delle autorità resta concentrata sulle attività del collettivo NoName057(16), al quale vengono attribuite le iniziative contro i rappresentanti delle istituzioni italiane.

Il nuovo messaggio contro Tajani contribuisce ad alimentare la preoccupazione per le minacce cyber e le campagne di intimidazione contro esponenti dello Stato, in un contesto di crescente tensione legato anche alla posizione italiana sul conflitto tra Russia e Ucraina.