Cyberattacchi, l’Italia si prepara alla guerra digitale: Crosetto schiera 1.200 specialisti, le novità nel DDL Difesa

L’Italia si prepara a rafforzare la propria difesa contro gli attacchi informatici, con una riorganizzazione delle capacità militari nel dominio cibernetico e la formazione di circa 1.200 specialisti cyber delle Forze armate. È questo uno degli aspetti principali del disegno di legge sul rafforzamento e l’adeguamento delle capacità di difesa nazionale, fortemente voluto dal ministro Guido Crosetto e attualmente all’esame del Senato.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri nell’agosto scorso, si inserisce in uno scenario caratterizzato dal moltiplicarsi delle minacce informatiche e delle operazioni di guerra ibrida contro l’Italia e gli altri Paesi europei. L’obiettivo è rafforzare le capacità di prevenzione, preparazione e risposta dello strumento militare, attraverso una catena di comando più definita e personale altamente specializzato.

Cyberattacchi in Italia, cosa prevede il disegno di legge della Difesa

Il provvedimento interviene su un sistema nazionale di cybersicurezza nel quale le competenze sono distribuite tra numerose amministrazioni e organismi dello Stato.

Dal 2021 opera l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), incaricata di rafforzare la sicurezza e la resilienza dello spazio cibernetico. A questa si affiancano la Polizia Postale, impegnata anche nella protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, i nuclei specializzati delle agenzie di intelligence e le strutture cyber della Difesa e degli altri ministeri.

La riforma punta a rendere maggiormente strutturata la componente militare, migliorando il coordinamento tra le attività informative e le capacità operative cibernetiche, senza modificare le attribuzioni già riconosciute al DIS, all’AISE e all’AISI.

Crosetto ha richiamato più volte la necessità di smettere di “rincorrere le minacce e cominciare ad anticiparle”, sottolineando l’importanza di adeguare gli strumenti della Difesa a un contesto nel quale gli attacchi digitali possono compromettere sistemi e infrastrutture strategiche.

Nasce l’autorità cyber della Difesa: il nuovo ruolo del capo di Stato maggiore

Il cuore della riforma è rappresentato dall’articolo 7 del disegno di legge, che introduce la definizione di spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato.

Si tratta di un concetto che amplia il perimetro della difesa informatica militare: non soltanto reti e sistemi informatici tradizionali, ma anche infrastrutture industriali, dispositivi connessi e spettro elettromagnetico, secondo un’impostazione coerente con le moderne dottrine militari occidentali.

La nuova organizzazione attribuisce al capo di Stato maggiore della Difesa il ruolo di autorità cyber della Difesa, con responsabilità sull’organizzazione, sulla preparazione professionale, sull’approntamento e sull’impiego del personale cibernetico interforze.

Un’altra novità riguarda il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa, che assumerà la denominazione di Comando interforze Cyber Intel. L’intenzione è rafforzare il collegamento tra intelligence militare e capacità cyber, rendendo più efficace la gestione delle attività necessarie alla protezione degli interessi nazionali nel dominio digitale.

Difesa informatica, arrivano 1.200 specialisti militari cyber con brevetto

Tra gli interventi più significativi figura l’introduzione dello Specialista Cyber Militare, una figura professionale destinata a operare nelle strutture cibernetiche delle Forze armate.

Secondo le previsioni illustrate nel provvedimento, una volta completata l’attuazione della riforma, il sistema dovrebbe disporre di circa 1.200 militari specializzati, selezionati tra il personale in possesso di un apposito brevetto e di elevate competenze tecniche.

La formazione sarà collegata al nuovo Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida, posto alle dipendenze del capo di Stato maggiore della Difesa.

Il centro avrà il compito di sviluppare attività formative ed esercitazioni orientate alla gestione di scenari complessi, all’integrazione delle capacità militari e al contrasto delle minacce ibride.

Per il personale impiegato nei reparti e nei comandi cibernetici individuati dai vertici militari, il progetto normativo prevede inoltre specifiche indennità economiche, aggiuntive rispetto al trattamento fondamentale, con l’obiettivo di valorizzare le competenze specialistiche e favorirne la permanenza nelle Forze armate.

Restano comunque da definire diversi aspetti attuativi, compresi i criteri per l’individuazione degli specialisti, le modalità dei percorsi formativi, i centri di test accreditati e il perimetro operativo delle nuove strutture.

Quando sarà approvata la riforma cyber: le prossime tappe in Senato

Il disegno di legge, identificato come Atto Senato n. 2028, è attualmente all’esame della Commissione Esteri e Difesa, presieduta da Maurizio Gasparri, relatore del provvedimento.

La Commissione sta procedendo in sede redigente, una modalità che consente di accelerare l’iter parlamentare, affidando all’Assemblea il voto finale secondo la procedura prevista.

Il calendario indicato prevede la possibile conclusione dell’esame degli emendamenti martedì 10 novembre, mentre l’approdo del testo nell’Aula del Senato è atteso nel mese di dicembre 2026.

Le tempistiche rimangono legate all’andamento dell’esame parlamentare e alle eventuali modifiche al testo. Le nuove disposizioni, dunque, non sono ancora in vigore.

Lo scudo democratico contro le ingerenze straniere nelle elezioni

Accanto al rafforzamento delle capacità militari cyber, il Parlamento sta affrontando un altro dossier: il cosiddetto scudo democratico, un insieme di possibili misure per proteggere il sistema elettorale italiano dalle interferenze straniere e dalle operazioni di manipolazione informativa.

Al Senato il confronto riguarda tre iniziative politiche, tra proposte già depositate e altre annunciate. La prima è quella di Azione, presentata nell’aprile 2025 e già all’esame della Commissione Affari costituzionali. A questa si è aggiunta una proposta di Forza Italia, depositata alla fine di ottobre, mentre un’ulteriore iniziativa è stata annunciata da Noi Moderati.

L’obiettivo politico è cercare una convergenza su un testo condiviso, capace di introdurre strumenti di vigilanza e protezione dell’integrità dei processi democratici, anche attraverso obblighi, controlli e possibili sanzioni in materia elettorale e di sicurezza delle comunicazioni digitali.

Il riferimento è anche alle indicazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa sulle garanzie necessarie per difendere i sistemi democratici dalle interferenze esterne.

La maggioranza punta a completare un primo passaggio parlamentare prima dell’arrivo della manovra economica in Senato, anche se il raggiungimento di questo obiettivo dipenderà dall’evoluzione del confronto tra i gruppi.

Stefania Craxi: “la guerra ibrida è già dentro casa nostra”

A evidenziare la necessità di intervenire è stata anche Stefania Craxi, presidente dei senatori di Forza Italia, che ha richiamato l’attenzione sui rischi delle operazioni ostili contro le istituzioni e i processi elettorali. “La guerra ibrida è già dentro casa nostra e colpisce tutti, nessuno escluso. Il bersaglio è lo Stato, e domani sarà il voto”, ha dichiarato Craxi.

Le parole della senatrice riassumono le preoccupazioni legate a una forma di conflittualità che non riguarda esclusivamente le operazioni militari tradizionali, ma comprende anche cyberattacchi, disinformazione, interferenze digitali e tentativi di condizionamento delle istituzioni.

La sfida per l’Italia sarà quindi rafforzare gli strumenti di difesa e prevenzione, garantendo contemporaneamente il rispetto delle competenze istituzionali e delle libertà democratiche.

Il disegno di legge sulla Difesa e le proposte sullo scudo democratico affrontano aspetti differenti di questa sfida: il primo punta a potenziare le capacità operative militari nello spazio cibernetico, mentre le seconde intendono proteggere l’integrità del confronto politico e dei processi elettorali.

Con gli attacchi informatici e le minacce ibride sempre più presenti nel dibattito europeo, il Parlamento italiano si prepara dunque a discutere una riorganizzazione delle capacità di sicurezza nazionale, destinata a incidere sul ruolo delle Forze armate e sulla protezione delle istituzioni nei prossimi anni.