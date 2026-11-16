Cyberattacchi, l’Estonia ci convive dal 2007 e mette il governo in cloud: la contromisura a un’occupazione russa

E se un Paese venisse invaso, ma il suo governo continuasse a funzionare regolarmente da un altro Stato, attraverso internet? Non è uno scenario di fantascienza, ma la strategia che sta sviluppando l’Estonia, uno dei Paesi europei maggiormente esposti alle tensioni con la Russia. Tallinn si sta preparando all’eventualità di un’occupazione militare del proprio territorio, progettando un sistema che consentirebbe di trasferire sul cloud le principali funzioni digitali dello Stato e mantenere operativi i servizi pubblici anche dall’estero.

A raccontare il progetto è Politico Europe, che descrive una strategia di resilienza nazionale costruita per affrontare gli scenari più estremi: dalla distruzione delle infrastrutture informatiche a un’invasione che impedisca alle istituzioni di operare fisicamente sul territorio. L’obiettivo è tanto semplice quanto ambizioso: garantire la continuità digitale dello Stato estone anche qualora il Paese perdesse il controllo delle proprie infrastrutture nazionali.

Una scelta che nasce da una lunga esperienza nella difesa informatica. L’Estonia, infatti, convive con la minaccia dei cyberattacchi dal 2007, quando una vasta offensiva informatica mise in difficoltà il funzionamento di numerosi servizi pubblici e privati, segnando profondamente le politiche di sicurezza del Paese.

Estonia, il piano contro un’eventuale invasione russa: il governo continuerà a funzionare sul cloud

L’Estonia è un piccolo Stato baltico con circa 1,3 milioni di abitanti e 294 chilometri di confine con la Russia. La sua posizione geografica e il contesto geopolitico la rendono particolarmente sensibile al rischio di un’escalation delle tensioni con Mosca. Per questo Tallinn sta sviluppando una strategia di resilienza, definita in estone hukukindlus, pensata per preservare la capacità dello Stato di funzionare anche nelle condizioni più difficili.

Il progetto prevede la possibilità di spostare i servizi pubblici essenziali su infrastrutture cloud ospitate fuori dal territorio nazionale, consentendo alle autorità di continuare a utilizzare dati, registri e applicazioni amministrative anche nell’eventualità di un’occupazione militare.

A spiegare la logica dell’iniziativa è Tõnu Grünberg, uno degli architetti della nuova strategia, già vicesegretario generale per le infrastrutture digitali e la cybersicurezza del Ministero della Giustizia e degli Affari digitali estone e successivamente amministratore delegato del provider tecnologico Levira.

Secondo Grünberg, Tallinn si prepara a trasferire i servizi pubblici sul cloud “sia per prepararsi a una eventuale distruzione dei data center sul proprio territorio, o con una invasione vera e propria che renderebbe impossibile operare”.

Il principio è quello di separare la continuità delle funzioni digitali dello Stato dalla disponibilità fisica delle infrastrutture presenti entro i confini nazionali. Se i data center estoni venissero distrutti o diventassero inaccessibili, le applicazioni e i registri fondamentali potrebbero continuare a essere utilizzati attraverso sistemi collocati in Paesi alleati.

Il precedente del 2007: 22 giorni di cyberattacchi che hanno cambiato l’Estonia

Per comprendere perché l’Estonia attribuisca tanta importanza alla sicurezza digitale bisogna tornare alla primavera del 2007, quando il Paese fu colpito da una vasta campagna di attacchi informatici durata complessivamente 22 giorni.

In quella occasione, numerosi siti istituzionali, servizi bancari, piattaforme di informazione e infrastrutture digitali furono bersagliati da attacchi informatici, provocando gravi disservizi. Si trattò prevalentemente di attacchi di tipo DDoS, Distributed Denial of Service, attraverso i quali un’enorme quantità di richieste viene indirizzata contemporaneamente verso un server, sovraccaricandolo fino a renderlo temporaneamente inutilizzabile.

Il risultato fu una delle prime grandi dimostrazioni di come un’offensiva informatica su larga scala potesse compromettere il funzionamento di servizi fondamentali di un Paese fortemente digitalizzato.

Tallinn attribuì politicamente gli attacchi alla Russia, in un contesto di forti tensioni tra i due Paesi legate anche alla rimozione e al trasferimento di un monumento sovietico nella capitale estone. Tuttavia, la responsabilità diretta dello Stato russo non è stata dimostrata in modo definitivo sul piano tecnico, e Mosca ha negato il proprio coinvolgimento.

Da quel momento l’Estonia ha iniziato a considerare la cybersicurezza un elemento fondamentale della propria sicurezza nazionale, investendo nella protezione delle infrastrutture informatiche e nella capacità di assicurare la continuità dei servizi pubblici in caso di nuove emergenze.

La lezione del 2007 è diventata quindi il punto di partenza di un percorso che oggi arriva fino all’ipotesi più estrema: uno Stato in grado di continuare a esistere digitalmente anche in presenza di un’occupazione del proprio territorio.

L’ambasciata digitale in Lussemburgo: una copia dei dati dello Stato fuori dai confini

L’Estonia non parte da zero. Il Paese dispone già di una propria “ambasciata digitale” in Lussemburgo, un’infrastruttura realizzata per conservare copie di dati e sistemi informativi strategici dello Stato. L’accordo per la creazione della prima ambasciata digitale estone fu firmato nel 2017 dai governi di Tallinn e Lussemburgo. La struttura rappresenta un modello innovativo di protezione dei dati pubblici, perché permette a uno Stato di mantenere informazioni essenziali al di fuori del proprio territorio, attraverso un’infrastruttura soggetta a particolari garanzie giuridiche e di sicurezza.

Tra i dati protetti figurano i registri della popolazione, le informazioni catastali, i registri immobiliari e importanti archivi amministrativi e normativi. Si tratta di informazioni indispensabili per assicurare il funzionamento delle istituzioni, garantire la certezza dei diritti e consentire ai cittadini di accedere ai servizi.

Ma la nuova strategia estone intende compiere un passo ulteriore. Non basta più conservare una copia dei dati per recuperarli dopo un’emergenza: l’obiettivo è poter utilizzare attivamente quei dati durante la crisi, continuando a erogare i servizi pubblici senza attendere il ripristino delle infrastrutture nazionali.

Grünberg ha spiegato a Politico Europe la finalità del progetto: “Ora vogliamo poter essere presenti online, qualunque cosa accada. Tutti i servizi di importanza cruciale dovranno essere fruibili in rete. Tutto deve rimanere operativo”.

Microsoft Azure, Amazon Web Services e cloud nazionale: come funzionerà il sistema

Per rendere possibile questo scenario, il governo estone sta sviluppando applicazioni sicure utilizzando diverse infrastrutture tecnologiche. Tra i fornitori scelti figurano Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) e la piattaforma cloud nazionale estone.

L’impiego di più sistemi risponde all’esigenza di distribuire i servizi e ridurre la dipendenza da una singola infrastruttura. In caso di indisponibilità di un data center o di una piattaforma, la presenza di ambienti alternativi potrebbe contribuire a garantire il funzionamento delle applicazioni essenziali.

Le infrastrutture saranno progressivamente predisposte anche presso l’ambasciata digitale in Lussemburgo e in altre località europee considerate sicure. La strategia prevede quindi una distribuzione geografica dei sistemi informatici dello Stato, accompagnata dalla possibilità di accedervi e gestirli da remoto.

Il progetto rappresenta un cambiamento significativo rispetto al tradizionale approccio alla sovranità digitale, spesso fondato sulla necessità di conservare dati e infrastrutture esclusivamente all’interno dei confini nazionali.

Per Tallinn, invece, la sicurezza non dipende soltanto dal controllo fisico dei server, ma anche dalla capacità di mantenere disponibili i servizi qualora le infrastrutture nazionali venissero colpite o occupate.

Anche Regno Unito e Norvegia guardano alle ambasciate dei dati

L’Estonia non è l’unico Paese europeo a valutare nuove forme di protezione delle infrastrutture digitali. Secondo quanto riportato da Politico Europe, anche Regno Unito e Norvegia hanno annunciato l’intenzione di esplorare forme di collaborazione per ospitare reciprocamente dati governativi protetti, attraverso strutture assimilabili ad “ambasciate di dati”.

Il principio è quello di rafforzare la resilienza dei sistemi informativi pubblici grazie alla cooperazione tra Stati considerati affidabili, evitando che la disponibilità di informazioni strategiche dipenda esclusivamente dalle infrastrutture presenti sul territorio nazionale.

Anche Tallinn punta ad ampliare la collaborazione con Paesi terzi sicuri, attraverso accordi e partnership finalizzati a preservare dati e servizi essenziali durante eventuali emergenze.

Questa impostazione evidenzia come la sicurezza digitale stia diventando una componente sempre più importante della difesa nazionale. Attacchi informatici, sabotaggi, interruzioni delle reti e danni alle infrastrutture possono infatti compromettere servizi indispensabili anche senza un’occupazione militare.

Non basta salvare i dati: l’Estonia vuole che lo Stato possa funzionare anche tra decenni

La strategia estone si sviluppa attorno a tre obiettivi fondamentali. Il primo è impedire che i dati pubblici vadano perduti, anche in caso di distruzione dei data center o di altre emergenze gravi. Il secondo è assicurare che lo Stato possa continuare a funzionare utilizzando quelle informazioni durante una crisi.

Ma esiste anche una terza sfida, meno immediata e altrettanto importante: garantire la conservazione a lungo termine delle informazioni in formati che rimangano accessibili e utilizzabili anche quando cambieranno le tecnologie.

Come spiegano i funzionari estoni incaricati della pianificazione dell’emergenza, “abbiamo anche bisogno che questi stessi dati rimangano comprensibili e utilizzabili per decenni”.

La questione riguarda la capacità di preservare nel tempo non soltanto i file, ma anche la possibilità di interpretarli correttamente e impiegarli per ricostruire il funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici.

In questo senso, la strategia estone non si limita alla difesa contro gli attacchi informatici. Punta a costruire una continuità digitale dello Stato che possa sopravvivere anche a eventi estremi e prolungati, mantenendo intatto un patrimonio di informazioni fondamentale per l’identità amministrativa e giuridica del Paese.