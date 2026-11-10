Cyberattacchi in Italia, l’ambasciata russa punge il governo: perchè Mosca ritiene tutto “una messinscena”

Nuovo, durissimo attacco dell’Ambasciata della Russia in Italia contro la politica italiana e il sostegno militare all’Ucraina. Dopo aver ironizzato sulle capacità di difesa informatica del nostro Paese, la rappresentanza diplomatica di Mosca torna sull’argomento con un post pubblicato su Telegram, nel quale sostiene che l’allarme per gli hacker filorussi sarebbe stato strumentalizzato per favorire l’approvazione di nuovi aiuti a Kiev. Si tratta di accuse politiche formulate dall’Ambasciata, non accompagnate da prove nella dichiarazione riportata.

“È emerso che il vaudeville tragicomico sulla minaccia degli ‘hacker filorussi’ è stato interamente messo in scena dalla componente più aggressiva e militarista dell’élite politica italiana, al solo scopo di ‘vendere’ l’ennesimo pacchetto di aiuti militari e finanziari al corrotto regime di Zelensky”, afferma l’Ambasciata russa.

L’Ambasciata russa ironizza sui politici italiani e sulla minaccia cyber

La rappresentanza diplomatica prosegue con un attacco sarcastico nei confronti degli esponenti politici italiani, accusati di aver enfatizzato la minaccia informatica e di essersi presentati come vittime. Forse, sottolinea l’Ambasciata russa, “neppure in un Paese dalle ricche tradizioni teatrali, come l’Italia, era mai capitato che esponenti politici s’immedesimassero così a fondo nel ruolo di ‘vittime innocenti’. È stato qui sfoderato l’intero repertorio teatrale: la mimica, la gestualità, l’ostentazione emotiva di paura e impotenza di fronte ai malvagi, la sconfinata bontà e il risentimento di un padre di famiglia senza colpa alcuna, l’esibizione di animali domestici per accattivarsi le simpatie del pubblico”.

Nuove accuse sugli aiuti militari all’Ucraina

Il messaggio si conclude con un’ulteriore critica alla politica estera italiana, al sostegno al governo ucraino di Volodymyr Zelensky e al ruolo di Bruxelles nella gestione del conflitto.

L’esito, conclude l’Ambasciata, “è stato poco convincente e, a tratti, decisamente falso. La sola cosa tragica qui è che Roma, invece di contribuire alla causa della pace – come la esortano con forza le menti più illuminate d’Italia e l’opinione pubblica – si lasci trascinare dal partito della guerra, allontanandosi sempre più dalla propria tradizione diplomatica e dagli aneliti alla pace della popolazione. Tanto più doloroso sarà risvegliarsi dalle illusioni imposte all’Italia dagli aguzzini di Kiev e dagli ipnotizzatori di Bruxelles”.

Le nuove dichiarazioni arrivano dopo che, il 9 novembre, la stessa Ambasciata russa aveva ironizzato sulle difese informatiche italiane, offrendo sarcasticamente la collaborazione dei propri specialisti di cybersicurezza.