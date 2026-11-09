Cyber attacchi, Piantedosi dalla Calabria lancia l’allerta sui dati di ministri e magistrati nel dark web: “vogliamo capire cosa c’è dietro”

La riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica di domani per un esame dei rischi connessi agli attacchi informatici ed alla minaccia cyber “è stata convocata, è bene sottolinearlo, non come un qualche cosa che sottolinei un’emergenza in atto“. A dirlo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, stamani a Diamante (Cosenza) per l’inaugurazione di un Commissariato di Polizia. “Faremo delle valutazioni – ha aggiunto – su eventuali ricadute sulla sicurezza pubblica che stanno avendo questi episodi. Nella fattispecie ci sono stati, per esempio, alcune presenze sul dark web di richieste di dati che riguardavano personalità importanti come il ministro degli Esteri, il procuratore di Roma, il nostro capo servizio della Polizia postale. Quindi è giusto cercare di capire che cosa c’è dietro e soprattutto quali ricadute ci possono stare per la sicurezza delle persone e per la comunità“.

“Dopodiché – ha concluso Piantedosi – proveremo a dare un contributo anche di analisi sulle motivazioni di quello che sta accadendo, quali sono le situazioni che ci possano stare dietro. Capire quindi per poi, in qualche modo, porre in essere i rimedi che devono essere approntati“.