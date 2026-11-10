Cyber attacchi in Europa, Minasi: “a rischio aeroporti, supermercati e banche del sangue. Sostegno alla task force di Crosetto”

Gli attacchi informatici che stanno interessando l’Europa, i rischi per le infrastrutture strategiche e i servizi essenziali, la necessità di rafforzare le capacità di difesa nazionale e la protezione dei cittadini. Sono questi i temi al centro dell’intervento del senatore reggino della Lega, Tilde Minasi, che in una nota esprime “forte preoccupazione per l’evoluzione delle minacce cibernetiche e annuncia il proprio sostegno alla task force voluta dal ministro della Difesa, Guido Crosetto“. Secondo il parlamentare, “la situazione richiede la massima attenzione da parte delle istituzioni, soprattutto per le possibili conseguenze degli attacchi informatici sulla vita quotidiana della popolazione”. Minasi richiama in particolare “le criticità che possono interessare il traffico aereo, la distribuzione alimentare e le strutture sanitarie, indicando il rischio che un’offensiva digitale possa provocare danni ben oltre il settore tecnologico”. L’aspetto più allarmante della denuncia riguarda “un presunto sabotaggio informatico contro una banca del sangue, con lo spegnimento dei surgelatori e l’aumento delle temperature che”, secondo quanto riferito dalla senatore, “avrebbero messo in pericolo scorte destinate ai pazienti”.

Attacchi informatici in Europa, Minasi denuncia i rischi per aeroporti e supermercati

“L’ondata di attacchi informatici che da giorni sta investendo l’Europa rappresenta una minaccia gravissima che non possiamo sottovalutare. Siamo di fronte a un’offensiva coordinata che colpisce al cuore la quotidianità dei cittadini e le infrastrutture nevralgiche del nostro continente: dalla paralisi del traffico aereo, con pesanti ripercussioni sulla mobilità e sulla sicurezza, fino ai blocchi nella catena distributiva dei supermercati, con danni economici e disagi enormi. Ma l’atto più vile e inaccettabile è senza dubbio il sabotaggio mirato contro la banca del sangue, dove lo spegnimento dei surgelatori e l’innalzamento deliberato delle temperature hanno messo a repentaglio scorte vitali destinate ai pazienti. Questo non è solo crimine informatico: è un attacco diretto alla vita umana, alla sicurezza collettiva e ai valori fondanti del mondo occidentale, delle nostre libertà e delle nostre democrazie. In un contesto geopolitico internazionale estremamente complesso e fragile, la guerra ibrida mostra il suo volto più subdolo e pericoloso. È per questo che accolgo con assoluto favore e pieno sostegno la task force voluta dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Consentire alle nostre competenze militari di intervenire tempestivamente anche a tutela dell’ambito civile è una scelta strategica e lungimirante: la sicurezza nazionale e la protezione delle infrastrutture civili sono oggi due facce della stessa medaglia. Il Governo mantiene altissimo il livello di allerta di fronte all’evoluzione delle minacce cibernetiche. Tuttavia, accanto alla necessaria risposta operativa delle istituzioni e delle forze armate, serve un cambio di passo culturale: in questo momento storico così delicato, la consapevolezza dei rischi e la cultura della sicurezza digitale devono diffondersi capillarmente tra tutta la popolazione e le imprese. Non possiamo permetterci falle nella nostra rete di protezione civile e democratica”, sottolinea Minasi.