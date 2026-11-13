Cultura scientifica nelle scuole: rinnovato il Protocollo MIM-SAIt. Riconosciuto il ruolo strategico del Planetarium Pythagoras

Un nuovo, prestigioso riconoscimento per la divulgazione scientifica in Calabria e in tutta Italia. Il 12 novembre è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) il rinnovo del Protocollo d’Intesa tra lo stesso Ministero e la Società Astronomica Italiana (SAIt), finalizzato alla promozione e alla diffusione della cultura scientifica e astronomica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

All’interno del documento ministeriale spicca in modo particolare l’Articolo 5, che riconosce e valorizza il ruolo strategico del Planetarium Pythagoras, struttura di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Ente che ha sempre dimostrato grande attenzione e sensibilità verso la promozione della cultura scientifica. L’accordo individua infatti il Planetario come punto di riferimento e polo d’eccellenza per la didattica dell’astronomia, la formazione del personale docente e l’orientamento degli studenti verso le discipline STEM.

Si tratta di un risultato di grande rilievo che conferma la qualità del lavoro svolto negli anni dal Planetario reggino con il costante supporto dell’Ente metropolitano, della Società Astronomica Italiana, con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e con il dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, consolidandone la funzione di presidio culturale ed educativo al servizio della comunità scolastica calabrese e nazionale.

“Questo riconoscimento ministeriale premia l’impegno costante nella divulgazione scientifica e rafforza il legame tra ricerca, didattica e territorio”, dichiarano dal Planetario, “Mettiamo a disposizione delle scuole e dei docenti la nostra esperienza e le nostre competenze per costruire insieme percorsi formativi stimolanti, laboratori, osservazioni e iniziative su misura per gli studenti”.

Il Planetario rinnova, dunque, il proprio invito a tutti gli istituti scolastici e ai docenti della Calabria ad avviare sinergie e collaborazioni.

Tutti i progetti specifici e l’offerta formativa dedicata al mondo della scuola sono consultabili direttamente sul sito ufficiale del Planetario all’indirizzo: www.planetariumpythagoras.com, mentre il testo integrale del Protocollo è disponibili sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito al seguente link: https://www.mim.gov.it/web/guest/-/protocollo-d-intesa-tra-il-ministero-dell-istruzione-e-del-merito-e-la-societa-astronomica-italiana.