La Polizia di Stato di Crotone prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità attraverso l’adozione di diverse misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di reati contro la persona, il patrimonio, l’ordine e la sanità pubblica. Particolare attenzione è stata rivolta ai fenomeni di violenza domestica e di genere, con l’obiettivo di tutelare le vittime e intervenire tempestivamente nelle situazioni di rischio. Nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Crotone, sono stati adottati cinque provvedimenti di Ammonimento del Questore nei confronti di soggetti responsabili di condotte riconducibili alla violenza domestica e agli atti persecutori.

Tre ammonimenti sono scaturiti dall’approfondimento di ordinanze cautelari e sentenze di condanna, anche definitive, relative a gravi episodi di maltrattamenti in ambito familiare. Il primo provvedimento ha riguardato un 44enne di Crotone, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, che per anni avrebbe sottoposto la moglie a violenze fisiche e psicologiche, minacce di morte e offese, spesso legate a pretese economiche e aggravate dall’abuso di alcol.

Un secondo ammonimento è stato notificato a un cittadino rumeno di 29 anni, attualmente detenuto in carcere, condannato in via definitiva dal Tribunale di Crotone alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per aver maltrattato e aggredito ripetutamente la propria convivente, anche utilizzando una bottiglia di vetro. In diverse occasioni, in cui l’uomo aveva picchiato la compagna, lo stesso si trovava alterato dall’effetto di sostanze alcoliche.

Il terzo provvedimento ha riguardato un 56enne residente a Crotone, anch’egli detenuto in carcere in esecuzione di una condanna definitiva a tre anni e otto mesi di reclusione, per maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia. Per anni l’uomo avrebbe sottoposto le due donne a minacce e vessazioni, arrivando a sottrarre alla moglie il denaro e a impedirle di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tra le minacce rivolte alla donna, figurano anche espliciti riferimenti alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin.

La notifica dell’Ammonimento comporta conseguenze più severe in caso di reiterazione di condotte analoghe: eventuali ulteriori episodi, anche nei confronti di persone diverse dalle vittime originarie, potranno determinare la procedibilità d’ufficio per i reati previsti dalla legge e l’applicazione di specifiche circostanze aggravanti. Nei confronti dei destinatari potranno inoltre essere proposte misure di prevenzione più incisive.

L’attività di prevenzione ha riguardato anche situazioni non ancora sottoposte all’Autorità Giudiziaria. L’Ammonimento del Questore può, infatti, essere richiesto direttamente dalla persona offesa, in alternativa alla denuncia-querela, consentendo, nei casi previsti dalla legge, un intervento tempestivo a tutela della vittima e l’interruzione delle condotte persecutorie. Altri due ammonimenti sono stati emessi a seguito dell’istanza presentata da una ventenne residente in un comune della provincia, nei confronti di due uomini, rispettivamente di 28 e 39 anni.

Il più giovane, dopo aver manifestato un interesse nei confronti della ragazza, avrebbe iniziato a contattarla insistentemente con telefonate e messaggi, per poi seguirla nei luoghi abitualmente frequentati, spesso in compagnia del 39enne. In occasione di una festa di compleanno, i due, non invitati, avrebbero minacciato e aggredito fisicamente la giovane, rivolgendosi successivamente anche al padre e al fratello, con i quali avrebbero cercato uno scontro fisico, interrotto dall’intervento dell’Arma dei Carabinieri.

Parallelamente, è stata eseguita anche una misura di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro su proposta del Questore di Crotone, nei confronti di un 55enne di Strongoli, ritenuto socialmente pericoloso. L’uomo, gravato da numerosi precedenti per detenzione di armi, rapina, lesioni personali, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione aggravata, era stato recentemente denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere, dopo aver scontato diversi periodi di detenzione. La misura, della durata di un anno e sei mesi, prevede specifiche limitazioni alla libertà personale e di circolazione, tra cui l’obbligo di permanere nel Comune di residenza, salvo autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Questore di Crotone ha, inoltre, emesso un provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.SPO.) nei confronti di un 40enne di Cotronei, responsabile di aver minacciato e oltraggiato i Carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico durante l’incontro di calcio Cotronei-Soriano, valido per la Coppa Italia di Promozione e disputato il 28 ottobre scorso. Il provvedimento gli impedirà di accedere alle manifestazioni sportive in Italia e all’estero per la durata di un anno. Infine, nell’ambito della medesima attività di prevenzione, quattro persone sono state sottoposte alla misura della libertà controllata, disposta dall’Autorità Giudiziaria, con l’obbligo di rispettare specifiche prescrizioni.

L’attività si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e sicurezza predisposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, volto a monitorare i soggetti ritenuti socialmente pericolosi e a contrastare tempestivamente ogni forma di illegalità, contribuendo a garantire la sicurezza urbana ed extraurbana.