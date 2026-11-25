In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato ha rinnovato il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, promuovendo un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Nella giornata odierna, in via Vittorio Veneto, di fronte al Palazzo Comunale, sarà presente il camper della Polizia di Stato, nell’ambito della campagna nazionale “…questo NON è AMORE”, un presidio itinerante pensato per avvicinare le istituzioni ai cittadini e offrire alle vittime di violenza un punto di ascolto, informazione e supporto.

All’interno del camper, personale specializzato della Polizia di Stato, tra cui operatori della Divisione Anticrimine e degli uffici impegnati nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e di genere, ha incontrato i cittadini, distribuendo materiale informativo e fornendo indicazioni concrete sugli strumenti di tutela e sulle possibilità di aiuto a disposizione di chi subisce maltrattamenti, minacce, atti persecutori o altre forme di violenza fisica e psicologica.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione, favorire l’emersione di situazioni di disagio e incoraggiare le vittime, ma anche quanti siano a conoscenza di episodi di violenza, a rivolgersi tempestivamente alle Forze dell’Ordine. Un’attività di prossimità che punta a rompere il silenzio, aiutando soprattutto le donne a riconoscere i primi segnali di comportamenti violenti e a comprendere che uscire dalla spirale della violenza è possibile.

Particolare attenzione è stata dedicata all’attività di prevenzione e agli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, illustrando la possibilità di rivolgersi alle Forze dell’Ordine e le misure da adottare per proteggere le vittime, tra cui l’ammonimento del Questore. A tal proposito, nell’ultimo anno, il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha emesso, nell’ambito delle misure di contrasto alla violenza domestica e agli atti persecutori, nr. 16 ammonimenti per violenza domestica e nr. 12 ammonimenti per atti persecutori.

Altresì, sono state avanzate nr. 3 proposte di sorveglianza speciale per violenza domestica ed è stato emesso nr. 1 decreto di sorveglianza speciale per maltrattamenti in famiglia. Numeri che testimoniano l’attenzione costante della Polizia di Stato verso un fenomeno particolarmente delicato e l’importanza di un’attività preventiva tempestiva, volta a intervenire prima che comportamenti violenti possano degenerare in conseguenze ancora più gravi.

L’azione della Polizia di Stato si sviluppa, infatti, non soltanto attraverso l’attività investigativa e repressiva, ma anche mediante strumenti di prevenzione capaci di intercettare situazioni di rischio e tutelare le persone esposte alla violenza. In tale prospettiva, assume un ruolo fondamentale anche la collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio, attraverso protocolli e iniziative condivise finalizzati a costruire una rete di protezione multidisciplinare, a sostegno delle vittime e dei figli che assistono a episodi di violenza.

Con la campagna “…questo NON è AMORE”, la Polizia di Stato ribadisce che la violenza non è mai una questione privata e che chiedere aiuto è il primo passo per uscirne. Prevenzione, ascolto, informazione e presenza sul territorio: un impegno quotidiano affinché nessuna donna si senta sola e ogni forma di violenza possa trovare una risposta tempestiva ed efficace. La Polizia di Stato c’è per ascoltare, per proteggere e per intervenire, affinché nessuna forma di violenza sia giustificata, sottovalutata o lasciata nel silenzio.