Crotone, tenta di svaligiare i distributori automatici in pantofole e con un piede di porco: arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Crotone ha tratto in arresto, nel corso della notte, un uomo pluripregiudicato, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 NUE, relativa alla presenza di un soggetto intento ad armeggiare all’interno di alcuni locali, impugnando un piede di porco. Gli Agenti delle Volanti, giunti tempestivamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo all’interno dei locali adibiti alla vendita automatizzata di bevande e snack. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il soggetto aveva precedentemente forzato la saracinesca d’ingresso, riuscendo ad aprirla parzialmente e a introdursi all’interno dell’esercizio.

Una volta dentro, utilizzando il piede di porco, stava tentando di forzare uno dei distributori automatici, con l’intento di impossessarsi del denaro e dei prodotti, alimentari e non, presenti al suo interno. La prontezza degli operatori ha consentito di interrompere immediatamente l’azione delittuosa, bloccare l’uomo e disarmarlo, evitando così che il furto venisse consumato e che venissero asportati beni. L’uomo, peraltro, non sarebbe nuovo a simili condotte: dagli elementi acquisiti è emerso che si era già reso responsabile, in precedenti occasioni, di furti ai danni dei medesimi distributori automatici.

Particolarmente singolare l’abbigliamento indossato dall’uomo: lo stesso si presentava, infatti, con un abbigliamento tipicamente casalingo, indossando un paio di pantofole. Una scelta che potrebbe essere stata finalizzata a non destare sospetti e a confondere la propria presenza con quella di un comune avventore notturno, pronto a giustificare la propria permanenza nei paraggi come una semplice passeggiata per acquistare uno snack.

L’arresto rappresenta il risultato di un’efficace attività di coordinamento e sinergia tra gli operatori delle Volanti, la cui prontezza d’intervento ha consentito di interrompere l’azione criminosa proprio nel momento in cui era in corso, assicurando alla giustizia un soggetto già gravato da precedenti e ritenuto autore di analoghi episodi. L’attività si inserisce nell’ambito di un più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione anche a quelli contro il patrimonio.

In tale contesto, viene mantenuta alta l’attenzione nei confronti di luoghi ed esercizi commerciali che, soprattutto nelle ore notturne, possono diventare bersaglio di furti e danneggiamenti. I distributori automatici, in particolare, erano da tempo oggetto di ripetuti episodi criminosi, con conseguenti danni economici, anche ingenti, a carico dei titolari delle attività. L’intervento odierno testimonia, ancora una volta, l’importanza della collaborazione dei cittadini, delle segnalazioni tempestive al 112 NUE e della costante presenza delle pattuglie sul territorio. Un’azione concreta che ha permesso di tutelare un’attività commerciale, impedire l’ennesimo furto e dare una risposta tangibile ad un esercente che si era affidato alle Istituzioni per denunciare una situazione di reiterati danneggiamenti e sottrazioni.