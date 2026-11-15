Crotone, sbarcano 9 migranti salvati in mare dalla Sea Eye 5: due giorni di navigazione tra le onde, uno ricoverato

Sono arrivati nella serata di domenica 15 novembre al porto di Crotone i nove migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla Sea Eye 5, nave umanitaria appartenente all’omonima organizzazione non governativa tedesca. Si tratta di otto cittadini pakistani e un cittadino siriano, recuperati dall’equipaggio dopo essere stati individuati direttamente in acqua durante un’operazione di salvataggio condotta nella notte tra venerdì e sabato. Per raggiungere lo scalo calabrese, individuato dalle autorità italiane come porto sicuro, la nave ha dovuto affrontare due giorni di navigazione in condizioni meteorologiche difficili, con il mare grosso che ha reso particolarmente impegnativo il trasferimento.

Migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale: erano tutti in acqua

Il salvataggio è avvenuto all’interno della zona SAR maltese, l’area di ricerca e soccorso in mare di competenza di Malta. L’equipaggio della Sea Eye 5 ha individuato i nove naufraghi direttamente in acqua, intervenendo per recuperarli e metterli in sicurezza a bordo dell’imbarcazione umanitaria. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato i migranti a trovarsi in mare, né è stato possibile stabilire se si siano gettati volontariamente da un’imbarcazione oppure se siano finiti in acqua per altre ragioni.

A chiarire quanto accaduto durante l’intervento è stato il capo missione della Sea Eye 5, che ha spiegato: “Non sappiamo se si siano lanciati da una barca, li abbiamo visti in acqua e soccorsi”. Una testimonianza che evidenzia come, al momento dell’avvistamento, le nove persone si trovassero già in mare e avessero bisogno di essere recuperate.

Sea Eye 5 diretta a Crotone: due giorni di navigazione con il mare grosso

Una volta completate le operazioni di soccorso, le autorità italiane hanno assegnato il porto di Crotone come luogo sicuro di sbarco. In base alle disposizioni ricevute e alla normativa vigente, la nave umanitaria ha dovuto dirigersi immediatamente verso la destinazione indicata, affrontando una traversata durata circa due giorni. Il viaggio è stato reso particolarmente complicato dalle condizioni meteorologiche avverse incontrate lungo la rotta, che hanno messo ulteriormente alla prova l’equipaggio e le persone appena soccorse.

Gli operatori della nave hanno evidenziato le difficoltà legate alla distanza da percorrere e al peggioramento delle condizioni del mare. “Siamo stati costretti a raggiungere Crotone facendo tante miglia. È stato pesante per i soccorsi, anche per via del mare grosso”, ha riferito l’equipaggio, sottolineando le criticità affrontate per raggiungere lo scalo calabrese dopo il recupero dei naufraghi.

Sbarco nel porto di Crotone, un migrante ricoverato in ospedale

All’arrivo della Sea Eye 5 nel porto di Crotone sono state avviate le operazioni di sbarco e assistenza, coordinate dalla Prefettura e gestite con il coinvolgimento della Questura, della Capitaneria di porto, della Guardia di finanza e del personale sanitario dell’Asp e della Croce Rossa. Le diverse strutture hanno collaborato per consentire lo svolgimento delle procedure previste e garantire l’assistenza necessaria alle nove persone recuperate in mare.

Al termine delle operazioni, i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, dove proseguirà il loro percorso di accoglienza. Per uno dei naufraghi si è invece reso necessario il ricovero in ospedale a causa di un ascesso. Si conclude così, con l’arrivo sulla costa calabrese, un’operazione di soccorso iniziata nelle acque del Mediterraneo centrale e proseguita attraverso una lunga traversata in condizioni di mare difficili.