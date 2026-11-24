La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Crotone, Renato PANVINO, intensifica l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di verifica della regolarità della presenza degli stranieri sul territorio nazionale. L’ufficio Immigrazione della Questura di Crotone, nella mattinata di ieri, ha eseguito il rimpatrio di un 26enne di origini indiane. L’uomo, munito di passaporto, è risultato irregolare sul territorio nazionale in seguito alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per il soggiorno in Italia.

In particolare, il cittadino extracomunitario, dopo aver fatto ingresso sul territorio nazionale nel 2025, ha successivamente manifestato la propria volontà di richiedere protezione internazionale. Tuttavia, in seguito ad una scrupolosa attività istruttoria, dalla quale è stato riscontrato che l’uomo non era destinatario di una pronuncia favorevole che gli riconoscesse la possibilità proseguire regolarmente il proprio soggiorno sul territorio nazionale, in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Crotone, il cittadino straniero è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino al fine di essere rimpatriato con un volo diretto nel proprio Paese di origine.

Nei suoi confronti è stato disposto, inoltre, il divieto di reingresso in Italia e nell’area Schengen per la durata di 3 anni. Nell’ultimo mese, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone ha, inoltre, effettuato specifici controlli nelle città di Crotone, Cirò e Isola di Capo Rizzuto, nel corso dei quali sono stati identificati oltre cinquanta cittadini extracomunitari, effettuando altresì accurate verifiche sulla regolarità delle rispettive posizioni sul territorio nazionale.

La Polizia di Stato continua a garantire un costante impegno nel contrasto all’immigrazione irregolare, attraverso controlli mirati e approfonditi accertamenti in un contesto di assoluta sinergia con le altre articolazioni istituzionali impiegate sul territorio. Le attività si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente e delle garanzie previste dall’ordinamento, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.