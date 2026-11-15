Crotone, raffica di arresti della Polizia: tre uomini in manette e sequestrati oltre 70 grammi di eroina

La Polizia di Stato di Crotone ha tratto in arresto tre uomini nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità. Nello specifico, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un uomo in esecuzione del provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. L’uomo dovrà espiare la pena di 9 mesi di reclusione e 8 mesi di arresto, per i reati di uccisione di animali, furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale, dove sconterà la pena.

Il medesimo personale, nell’ambito dei servizi di competenza, ha dato esecuzione a un provvedimento di espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, nei confronti di un altro uomo. Il provvedimento dispone l’espiazione della pena di 1 anno di reclusione presso il domicilio dell’interessato, a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento terapeutico e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Nell’ambito della medesima attività, gli uomini della Squadra Mobile hanno eseguito un ulteriore arresto in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna. L’uomo dovrà espiare la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione per i reati di rapina aggravata in concorso, possesso di segni distintivi contraffatti e ricettazione, commessi nel 2021 nel comune di Bologna. Lo stesso era già stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Crotone per i medesimi fatti. A seguito della condanna divenuta definitiva, è stato disposto il suo arresto e la conseguente traduzione presso la locale Casa Circondariale, dove sconterà la pena.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, finalizzati anche alò contrasto degli stupefacenti, gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Sig. Prefetto, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, un uomo trovato in possesso, a seguito di controllo, di un involucro in cellophane contenente cocaina, del peso lordo di 1 grammo. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Nel corso della medesima attività, il personale delle Volanti ha rinvenuto, a carico di ignoti, una busta di plastica contenente due involucri di carta bianca con all’interno sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso lordo complessivo di 70,80 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro.

Le attività descritte si inseriscono nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità, attraverso una presenza costante e capillare delle Forze dell’Ordine sul territorio, a tutela della sicurezza pubblica. L’azione della Polizia di Stato prosegue quotidianamente con l’obiettivo di tutelare la collettività, rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e contribuire a garantire maggiori condizioni di sicurezza, reale e percepita, attraverso un’attività incessante di vigilanza, prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi.