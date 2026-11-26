La Polizia di Stato di Crotone ha eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo, indagato per atti persecutori (stalking) ai danni della ex compagna. Il provvedimento scaturisce da una delicata vicenda iniziata lo scorso mese di ottobre, quando la donna ha denunciato di essere vittima di reiterate condotte persecutorie da parte dell’ex compagno, il quale, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, le avrebbe rivolto gravi minacce di morte. A seguito della denuncia, la sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile della Questura di Crotone ha immediatamente attivato le procedure previste dal “Codice Rosso”, avviando tempestivamente le attività investigative e adottando le necessarie iniziative a tutela della vittima, al fine di garantirne la sicurezza e assicurarle adeguato supporto.

Le dichiarazioni della persona offesa, unitamente agli ulteriori elementi raccolti nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, hanno consentito di delineare un quadro indiziario sulla base del quale è stata avanzata una richiesta di misura cautelare.

L’istanza è stata accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone, che ha disposto, nei confronti dell’indagato, gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato immediatamente eseguito dagli operatori della Squadra Mobile. L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere promossa dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, e conferma l’attenzione e l’impegno della Polizia di Stato nel fronteggiare con tempestività ed efficacia i reati riconducibili al cosiddetto “Codice Rosso”, garantendo protezione e sostegno alle vittime.

La Polizia di Stato rinnova, inoltre, l’invito ai cittadini a utilizzare l’applicazione “YouPol”, che consente di trasmettere segnalazioni, anche in forma anonima, relative a episodi di maltrattamento, violenza di genere, bullismo e revenge porn. Tale informativa è fornita nell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto del diritto dell’indagato, che, trovandosi nella fase preliminare delle indagini è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.