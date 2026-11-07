Crotone, maxi controlli “Focus ’Ndrangheta”: sequestri, multe per migliaia di euro e un titolare denunciato

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Vice Prefetto Vicario di Crotone, dr.ssa Ester LIBERTINI, ha interessato la città di Crotone. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Amministrativa e della Capitaneria di Porto hanno effettuato un controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Durante il controllo sono stati identificati nr. 11 cittadini extracomunitari, risultati tutti regolari sul territorio nazionale; tra questi, 9 sono risultati essere dipendenti dell’esercizio e, nei loro confronti, saranno effettuati ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la regolarità delle rispettive posizioni lavorative.

All’esito del controllo, la Capitaneria di Porto ha proceduto al sequestro amministrativo di 18 kg di prodotti ittici, risultati privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità, elevando contestualmente la relativa sanzione amministrativa (p.m.r. € 2.000). Al termine del controllo, al titolare è stato notificato un invito a esibire la documentazione amministrativa relativa all’esercizio, non disponibile al momento del controllo, al fine di consentire ulteriori verifiche ed eventuali approfondimenti circa la sussistenza di irregolarità.

Nell’ambito del servizio interforze, la Polizia Locale ha effettuato un’ispezione presso un altro esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. ​Gli accertamenti e i rilievi tecnici eseguiti sul posto, hanno consentito di riscontrare la presenza di una struttura, adibita a dehors, della superficie di 17 metri quadri, installata su suolo pubblico in totale assenza sia dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico sia del necessario titolo abilitativo edilizio.

Alla luce delle violazioni accertate, il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e contestualmente si è proceduto al sequestro dell’intera struttura abusiva, mediante apposizione dei sigilli. Sono state, inoltre, contestate due violazioni amministrative: la prima per aver esercitato l’attività di somministrazione in violazione della normativa urbanistico-edilizia (p.m.r. € 5.000) e la seconda per l’installazione abusiva dell’insegna di esercizio (p.m.r. € 310)

La Polizia Stradale, invece, ha effettuato un controllo presso un’attività di gommista, al termine del quale sono state impartite specifiche prescrizioni in materia ambientale. Ulteriori due verifiche, eseguite presso altrettante attività di meccatronica, si sono concluse con l’acquisizione della documentazione necessaria, sulla quale saranno svolti successivi approfondimenti finalizzati ad accertare l’eventuale presenza di irregolarità.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli ed ha controllato il rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti, sulle principali arterie stradali, elevando nr. 3 sanzioni, con contestuale fermo amministrativo di un veicolo. Contestualmente sono state segnalate al Sig. Prefetto nr. 2 persone per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando 1,93 grammi di hashish.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato impiegati nel controllo del territorio hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 3 persone per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando complessivamente 3,19 grammi di hashish e 1,01 grammi di cocaina, hanno identificato nr. 288 persone, di cui nr. 71 con precedenti, e hanno controllato nr. 132 veicoli, oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

476 persone controllate, di cui 110 con precedenti

persone controllate, di cui con precedenti 242 veicoli controlli

veicoli controlli 5 esercizi commerciali controllati

esercizi commerciali controllati 3 sanzioni amministrative per un valore di circa 7.500,00 euro

sanzioni amministrative per un valore di circa 7.500,00 euro 3 sanzioni al Codice della Strada per un valore di circa 5.000 euro

sanzioni al Codice della Strada per un valore di circa 5.000 euro 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

persona denunciata all’Autorità Giudiziaria 5 persone segnalate al Sig. Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale sequestrando complessivamente 5,12 grammi di hashish e 1,01 grammi di cocaina.

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati, nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo. Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente e la regolarità delle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza connesse alle diverse attività esercitate. Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.