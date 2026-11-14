Crotone, maxi controlli “Focus ’Ndrangheta”: chiusi un panificio e un’officina abusiva, sequestri e una denuncia

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Vice Prefetto Vicario di Crotone, dr.ssa Ester LIBERTINI, ha interessato le città di San Mauro Marchesato e Santa Severina. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’ASP, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Amministrativa, unitamente a personale della Guardia di Finanza e dell’ASP, ha effettuato un controllo amministrativo presso un esercizio commerciale adibito a panificio, risultato privo di insegna. A seguito delle verifiche, è stato richiesto l’intervento di personale dell’ASP di Crotone, che ha disposto la sospensione definitiva dell’attività, in ragione delle carenze igienico-sanitarie e strutturali riscontrate, riservandosi di procedere successivamente all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Il personale della Guardia di Finanza ha, invece, accertato l’omessa trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per la quale, la competente Agenzia delle Entrate, provvederà all’applicazione della relativa sanzione.

Nell’ambito del medesimo servizio interforze, la Capitaneria di Porto ha eseguito tre controlli amministrativi, uno dei quali, effettuato presso un frantoio, ha consentito di accertare una gestione non conforme delle acque di vegetazione. In relazione alle violazioni riscontrate, si procederà ad impartire le prescritte disposizioni e prescrizioni in materia ambientale. La Polizia Stradale ha effettuato, inoltre, tre controlli amministrativi presso altrettante attività del settore automobilistico. Il primo controllo ha interessato un’autofficina, il cui titolare è stato invitato a esibire la documentazione amministrativa richiesta. All’esito della verifica della stessa, saranno valutate le eventuali violazioni riscontrate e impartite le pertinenti prescrizioni in materia ambientale, con l’eventuale applicazione delle relative sanzioni.

Un secondo controllo, eseguito presso un’altra autofficina, ha consentito di accertare l’esercizio abusivo dell’attività di meccatronica. In particolare, il titolare è stato sanzionato per aver esercitato tale attività in assenza della prescritta SCIA di inizio attività e senza aver conseguito il relativo atto unico autorizzativo (p.m.r. 5.164,33 €). Contestualmente, si è proceduto al sequestro dell’attrezzatura utilizzata per l’esercizio dell’attività. Al trasgressore è stata, altresì, intimata l’immediata cessazione dell’attività, da mantenersi fino all’adozione del relativo provvedimento da parte dell’autorità competente. Il terzo e ultimo controllo ha riguardato una carrozzeria, il cui titolare è stato invitato a esibire la documentazione amministrativa richiesta. Anche in questo caso, gli eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati all’esito degli accertamenti sulla documentazione acquisita.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli ed ha controllato il rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti, sulle principali arterie stradali. Nel corso dei controlli, i militari della Guardia di Finanza hanno denunciato un uomo, per porto senza giustificato motivo di armi od oggetti atti ad offendere, poiché all’atto del controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato impiegati nel controllo del territorio hanno identificato nr. 263 persone, di cui nr. 55 con precedenti, e hanno controllato nr. 151 veicoli, oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale. Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

438 persone controllate, di cui 93 con precedenti

persone controllate, di cui con precedenti 287 veicoli controlli

veicoli controlli 7 esercizi commerciali controllati

esercizi commerciali controllati 1 sanzione amministrativa

sanzione amministrativa 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati, nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo. Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente e la regolarità delle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza connesse alle diverse attività esercitate. Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.