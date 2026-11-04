Crotone, il Vescovo Torriani incontra il Questore Panvino: al centro sicurezza, solidarietà e sostegno ai più fragili

Il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha incontrato presso gli uffici della Questura Sua Eccellenza Mons. Alberto TORRIANI, Vescovo di Crotone-Santa Severina, accompagnato dalla Direttrice della Caritas Diocesana, Suor Michela. L’incontro si è svolto in un clima di estrema cordialità e di massima collaborazione istituzionale, rappresentando un’importante occasione di dialogo e confronto tra la Polizia di Stato e la Diocesi di Crotone, due realtà che condividono una costante attenzione nei confronti della comunità e delle persone più fragili.

Nel corso dell’incontro è stato rinnovato il valore della collaborazione tra le istituzioni e le realtà ecclesiali del territorio, accomunate dall’impegno quotidiano a favore della comunità e dalla volontà di promuovere iniziative improntate alla solidarietà, alla vicinanza e alla coesione sociale. Particolare rilievo è stato attribuito all’importanza del dialogo e della reciproca disponibilità, elementi essenziali per rafforzare il rapporto tra le istituzioni e il tessuto sociale, favorendo una rete di collaborazione capace di rispondere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, alle esigenze del territorio.

La Polizia di Stato conferma, anche attraverso questi momenti di incontro, la propria attenzione al dialogo e alla collaborazione con tutte le componenti della società civile, del mondo religioso e del volontariato, nella consapevolezza che la sinergia istituzionale costituisce un valore fondamentale per il benessere e la sicurezza della collettività e che la sicurezza non si esaurisce nella sola attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi, ma si alimenta anche attraverso la costruzione di relazioni, con la fiducia reciproca e con la presenza concreta delle istituzioni accanto ai cittadini. L’incontro ha costituito, pertanto, un significativo momento di condivisione, nel segno dei comuni valori di solidarietà, servizio e attenzione alla comunità.