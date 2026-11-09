Crotone, fuochi d’artificio per una festa di compleanno con 50 invitati: arriva la Polizia, tenta la fuga. Due denunciati

La Polizia di Stato di Crotone ha svolto specifici servizi di controllo del territorio, anche mirati alla prevenzione e alla repressione di condotte pericolose connesse all’utilizzo non autorizzato di materiale pirotecnico, al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica. Nell’ambito di tali attività, nella notte tra il 5 e il 6 novembre, il personale della Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo nei confronti di un’attività di organizzazione di eventi. Nel corso degli accertamenti, gli operatori hanno identificato il titolare dell’attività, sorpreso mentre stava realizzando uno spettacolo pirotecnico nel parcheggio di un ristorante, in prossimità delle autovetture parcheggiate e alla presenza di circa 50 invitati, riuniti per festeggiare un compleanno.

Durante lo svolgimento dello spettacolo, verosimilmente dopo essersi accorto della presenza degli agenti, il titolare ha tentato di allontanarsi a bordo della propria autovettura, ma è stato prontamente rintracciato e sottoposto a controllo. Le immediate verifiche hanno consentito di accertare che lo spettacolo pirotecnico veniva effettuato in assenza di qualsiasi autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza e che il titolare era sprovvisto della prescritta attestazione di capacità tecnica necessaria per eseguire tali operazioni.

Ricorrendone i presupposti, gli Agenti hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, che ha dato esito positivo. All’interno dell’abitacolo, sui sedili anteriori, sono stati rinvenuti un accendino antivento, una cassetta contenente diverse centraline elettriche per l’accensione di artifici pirotecnici, complete di telecomandi e caricabatterie, nonché due artifici pirotecnici del tipo “fontana pirotecnica”, dotati di sistema di accensione elettrica. Per questi ultimi è emerso che non era mai stata presentata la prescritta denuncia di detenzione all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

Alla luce degli elementi raccolti, il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di accensioni pericolose, accensione di fuochi artificiali in assenza della prescritta attestazione di capacità tecnica e omessa denuncia di detenzione di materie esplodenti. Anche il padre del festeggiato è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di omessa denuncia di materie esplodenti, in quanto responsabile dell’acquisto e della detenzione degli artifici pirotecnici utilizzati per lo spettacolo, senza averne presentato la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza. L’attività di controllo si inserisce nell’ambito dei servizi predisposti dalla Polizia di Stato per contrastare l’utilizzo irregolare di materiale esplodente e prevenire situazioni di concreto pericolo per le persone, soprattutto in contesti caratterizzati dalla presenza di numerosi partecipanti o altre strutture nelle immediate vicinanze.