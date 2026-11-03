Crotone, fermato per un normale controllo stradale: 70enne nascondeva oltre 5 chili di cocaina in auto

L'atteggiamento nervoso dell'uomo ha insospettito i Carabinieri, che hanno scoperto cinque panetti di droga nascosti nella plancia centrale del cambio. Il 70enne è stato arrestato e trasferito in carcere

droga in auto
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un 70nne è stato arrestato dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Crotone per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 5,2 chili di cocaina nascosti in auto. L’arresto è avvenuto durante un ordinario controllo alla circolazione stradale. I militari, dopo aver fermato l’auto, si sono insospettiti per l’atteggiamento nervoso del conducente. Hanno così deciso di approfondire gli accertamenti, procedendo a perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’abitacolo, i militari hanno così trovato, nascosti all’interno della plancia centrale del cambio, cinque panetti di cocaina che avrebbero fruttato ingenti profitti sul mercato illecito. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Crotone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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