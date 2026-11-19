La Polizia di Stato di Crotone, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, intensifica l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di verifica della regolarità della presenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale. In tale contesto, l’ufficio Immigrazione della Questura di Crotone ha eseguito il rimpatrio di un cittadino extracomunitario, un 27enne originario del Senegal, risultato irregolare sul territorio nazionale in seguito alla perdita dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per il soggiorno in Italia. L’uomo, sprovvisto di passaporto, era giunto irregolarmente in Italia nel 2022, arrivando a Lampedusa ove lo stesso ha, per la prima volta, avanzato richiesta di protezione internazionale. L’istanza era stata respinta dalla Commissione Territoriale di Agrigento per manifesta infondatezza.

Quest’ultima pronuncia è stata successivamente confermata anche dalla Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Palermo che ha rigettato il ricorso, proposto avverso il diniego emesso dalla predetta Commissione Territoriale.

Successivamente, nel giugno 2023, il cittadino straniero ha presentato una nuova richiesta di protezione internazionale innanzi alla Commissione Territoriale di Crotone che, nel gennaio 2024, dichiarava la domanda inammissibile. L’uomo ha presentato un’ulteriore istanza di protezione, anch’essa conclusasi con una pronuncia di inammissibilità e con l’adozione di un provvedimento di espulsione, eseguito nel giugno 2026, con provvedimento emesso dal Questore di Crotone.

Successivamente, l’uomo è stato nuovamente rintracciato sul territorio nazionale. Accertata la permanenza della sua condizione di irregolarità, l’Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure necessarie per dare esecuzione al provvedimento di espulsione. In particolare, considerata l’assenza di un valido documento per l’espatrio, sono stati avviate interlocuzione con l’Ambasciata del Senegal, che, a seguito delle procedure di identificazione, ha rilasciato un lasciapassare, documento di viaggio provvisorio necessario per consentire il rimpatrio.

Al termine di un’approfondita attività istruttoria e degli adempimenti amministrativi di competenza, in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Crotone, il cittadino senegalese è stato accompagnato dalla Polizia di Stato fino in Senegal, dove è stato affidato alle autorità locali. Nei suoi confronti è stato disposto, inoltre, il divieto di reingresso in Italia e nell’area Schengen per la durata di 3 anni. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone prosegue incessantemente l’attività di monitoraggio e controllo delle posizioni dei cittadini extracomunitari presenti sul territorio provinciale, attraverso verifiche puntuali e mirati accertamenti finalizzati a contrastare ogni forma di soggiorno irregolare. Un’attività svolta in sinergia con le altre articolazioni istituzionali, nell’ottica di garantire il rispetto della normativa vigente, la sicurezza del territorio e la tutela della legalità.