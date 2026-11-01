Crotone, espulso dall’Italia ma rientra nonostante il divieto: 41enne fermato dalla Polizia, non potrà tornare per 10 anni

La Polizia di Stato di Crotone prosegue e intensifica le attività di controllo del territorio e di contrasto all’immigrazione irregolare, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati anche alla verifica della regolarità della posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Nella mattinata di sabato, personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone ha eseguito l’accompagnamento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, di un cittadino rumeno di 41 anni. L’uomo, rintracciato da un equipaggio delle Volanti della Questura di Crotone e gravato da numerosi precedenti di polizia, è risultato inottemperante al divieto di reingresso in Italia, disposto nei suoi confronti.

Il provvedimento era stato emesso dal Tribunale di Crotone nel 2023, con il quale, in relazione ai fatti contestati, era stata disposta la sostituzione della pena detentiva con l’espulsione immediata dal territorio nazionale, per la durata di sei anni. Dopo aver scontato un periodo di detenzione per altre fattispecie di reato, l’uomo, a seguito della scarcerazione, era stato convocato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Crotone. Al termine degli accertamenti sulla sua posizione giuridica, era stato accompagnato presso il C.P.R. di Potenza, in esecuzione del provvedimento di espulsione già disposto dall’Autorità Giudiziaria. L’espulsione era stata eseguita nel dicembre 2024. A seguito di una nuova e approfondita attività istruttoria, considerata la pericolosità del soggetto per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché il concreto rischio di fuga, il cittadino rumeno, rientrato in Italia in violazione del divieto impostogli, è stato destinatario di un ulteriore provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Crotone.

In esecuzione di tale provvedimento, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha provveduto al suo accompagnamento presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio, dove rimarrà per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure finalizzate al rimpatrio. Nei suoi confronti è stato, inoltre, disposto un nuovo divieto di reingresso in Italia della durata di dieci anni. L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dalla Questura di Crotone in un contesto di costante collaborazione con le altre articolazioni istituzionali che permette di salvaguardare la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.