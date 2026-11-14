Crotone: emodinamica H24 già decisiva, tre pazienti colpiti da infarto salvati nella prima notte

Tre interventi salvavita nella prima notte di piena operatività del servizio di Emodinamica H24 all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. È il primo importante risultato raggiunto dal presidio ospedaliero crotonese dopo l’attivazione del nuovo assetto organizzativo che garantisce l’assistenza per le emergenze cardiologiche anche durante le ore notturne e nei giorni festivi. A poche ore dall’avvio del servizio, l’équipe medica e infermieristica ha infatti eseguito con successo tre angioplastiche primarie d’urgenza su altrettanti pazienti colpiti da infarto miocardico acuto STEMI. A rendere noto l’esito degli interventi è l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, che sottolinea il valore di un traguardo atteso da anni per la sanità del territorio. I tre pazienti sono attualmente ricoverati presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) dell’ospedale crotonese, dove vengono costantemente monitorati e si trovano in condizioni cliniche stabili.

Emodinamica H24 a Crotone, tre angioplastiche d’urgenza nella prima notte

Il nuovo servizio di Emodinamica attivo 24 ore su 24 ha dimostrato immediatamente la propria importanza nella gestione delle emergenze cardiologiche. Durante la notte appena trascorsa, tre pazienti colpiti da infarto miocardico acuto STEMI sono stati sottoposti ad altrettanti interventi di angioplastica primaria d’urgenza, tutti portati a termine con successo. Determinante è stata la tempestività con cui è stata organizzata l’assistenza, a partire dalla presa in carico immediata dei pazienti al Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio, fino all’intervento dell’équipe specialistica. Secondo quanto riferito dall’Asp, il risultato è stato possibile grazie alla piena operatività del nuovo assetto notturno e alla sinergia tra il personale medico, infermieristico e le diverse componenti organizzative dell’ospedale. La possibilità di eseguire direttamente a Crotone procedure di angioplastica primaria anche durante la notte rappresenta un cambiamento significativo nell’assistenza ai pazienti colpiti da infarto, soprattutto nei casi in cui la rapidità dell’intervento costituisce un elemento fondamentale per il trattamento dell’emergenza.

Infarto STEMI, perché è fondamentale intervenire tempestivamente

Gli interventi eseguiti nella notte hanno riguardato tre pazienti colpiti da infarto miocardico acuto STEMI, una forma di infarto che richiede un trattamento urgente per ripristinare il flusso sanguigno verso il muscolo cardiaco. L’angioplastica primaria è una procedura utilizzata per riaprire l’arteria coronaria interessata dall’occlusione, consentendo di ristabilire la circolazione sanguigna e limitare il danno al cuore. In queste situazioni, la disponibilità di un servizio di Emodinamica operativo senza interruzioni permette di effettuare il trattamento specialistico senza dover necessariamente ricorrere al trasferimento del paziente verso strutture ospedaliere di altre province. Proprio questo aspetto assume un’importanza particolare nel territorio crotonese, dove le difficoltà dei collegamenti e le caratteristiche geografiche hanno rappresentato per anni un ostacolo alla gestione tempestiva delle emergenze cardiologiche più complesse.

Sanità a Crotone, l’Asp: “Colmato un vuoto storico”

L’attivazione del servizio H24 viene considerata dall’Asp di Crotone un passaggio fondamentale per il rafforzamento della rete sanitaria provinciale, soprattutto in relazione alla necessità di ridurre i tempi di accesso alle cure per i pazienti colpiti da infarto. L’Azienda sottolinea come il nuovo assetto organizzativo consenta finalmente di superare una carenza che ha caratterizzato per lungo tempo l’assistenza cardiologica del territorio. L’attivazione dell’H24, evidenzia l’Asp, “colma finalmente un vuoto storico per la sanità crotonese, che per anni ha inseguito questo traguardo proprio a causa delle note difficoltà nei collegamenti e delle peculiarità geografiche del territorio, che rendevano rischiosi i lunghi tempi di percorrenza verso gli hub fuori provincia. Poter trattare immediatamente in sede le emergenze cardiologiche, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, significa offrire ai cittadini una risposta clinica tempestiva e d’eccellenza vicino a casa, a piena garanzia della loro sicurezza e della loro tranquillità e nella convinzione che il diritto a cure appropriate non debba essere condizionato dal luogo in cui si vive”.

Ospedale San Giovanni di Dio, il lavoro delle équipe e della direzione sanitaria

Il raggiungimento della piena operatività del servizio di Emodinamica H24 è il risultato di un percorso organizzativo che ha coinvolto la direzione aziendale e diversi settori dell’ospedale. L’Asp sottolinea che si tratta di “un risultato fortemente voluto e messo a regime dall’Asp guidata dal direttore generale Antonio Graziano, in stretta collaborazione con la Direzione medica di presidio, diretta da Lucio Cosentino, con l’Unità operativa complessa di cardiologia diretta da Fabio Megna e con il servizio di Emodinamica guidato dalla responsabile Annalisa Mongiardo”. Un ruolo centrale è stato svolto anche dal personale medico e infermieristico impegnato nella gestione delle tre emergenze, attraverso il coordinamento tra Pronto Soccorso, Cardiologia ed Emodinamica. La riuscita degli interventi effettuati durante la prima notte rappresenta così una prima conferma operativa del nuovo modello di assistenza, fondato sulla disponibilità continuativa delle competenze necessarie per affrontare le emergenze cardiologiche.