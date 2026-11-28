Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Vice Prefetto Vicario di Crotone, dr.ssa Ester LIBERTINI, ha interessato la città di Strongoli. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio interforze, il personale della Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annesso esercizio di raccolta scommesse. All’esito del controllo, è stato notificato al titolare un invito a produrre la documentazione richiesta, non disponibile al momento dell’ispezione. Seguiranno ulteriori accertamenti finalizzati a verificare la regolarità dell’attività e il possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative.

Nel medesimo contesto operativo, il personale della Capitaneria di Porto ha sottoposto a controllo un’attività di gommista, riscontrando irregolarità nella compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. Per tale violazione è stato elevato un verbale di contestazione amministrativa, per un importo pari a 516,00 euro, nei confronti del legale rappresentante della società.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli, elevando nr. 8 sanzioni al Codice della Strada.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato, impiegati nel controllo del territorio nella città di Crotone, hanno identificato nr. 213 persone, di cui nr. 50 con precedenti, e hanno controllato nr. 97 veicoli, elevando nr. 3 sanzioni al Codice della Strada, oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

433 persone controllate, di cui 110 con precedenti

persone controllate, di cui con precedenti 266 veicoli controlli

veicoli controlli 3 esercizi commerciali controllate

esercizi commerciali controllate 1 sanzione amministrativa pari a 516,00€

sanzione amministrativa pari a 516,00€ 11 sanzioni al Codice della Strada

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati, nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo.

Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente e la regolarità delle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza connesse alle diverse attività esercitate. Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.