Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Isola di Capo Rizzuto e Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Amministrativa, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 569 persone identificate, di cui 143 con precedenti

– nr. 322 veicoli controllati

– nr. 13 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 26 posti di controllo

– nr. 1 persona denunciata per guida in stato di ebbrezza

– nr. 2 esercizi commerciali controllati

– nr. 5 sanzioni al Codice della Strada

Il personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 13 persone sottoposte a limitazione della libertà personale (per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali). Contestualmente, un terzo equipaggio ha identificato nr. 38 persone, di cui nr. 14 con precedenti, e ha controllato nr. 28 veicoli.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos ha identificato nr. 25 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie cittadine ove ha identificato nr. 61 persone, di cui nr. 17 con precedenti, e ha controllato nr. 47 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 152 persone, di cui nr. 42 con precedenti, e hanno controllato nr. 81 veicoli. Nel corso dei controlli, sono state elevate nr. 4 sanzioni al Codice della Strada con contestuale ritiro di una carta di circolazione e di una patente di guida e sottoposizione a fermo amministrativo di un veicolo.

Nel corso del servizio, personale della Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo amministrativo presso un esercizio di vicinato operante nel settore della vendita al dettaglio di prodotti non alimentari. Al termine delle verifiche, al fine di accertarne la regolarità e la genuinità, sono stati acquisiti gli atti e la documentazione, esibiti dal titolare, relativa alle autorizzazioni allo svolgimento dell’attività, al fine di effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Inoltre, nel medesimo contesto operativo, il personale della Polizia Amministrativa ha notificato al titolare di un’attività dedita al commercio al dettaglio di oggetti preziosi (gioielleria), nonché alla lavorazione e riparazione degli stessi (attività orafa), due provvedimenti adottati dal Sig. Questore di Crotone, conseguenti alle irregolarità amministrative riscontrate in sede ispettiva, effettuata nelle settimane precedenti. Nello specifico, è stata notificata l’ordinanza di cessazione immediata dell’attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi, nonché il decreto di revoca della licenza per l’attività di lavorazione e riparazione di oggetti preziosi, già rilasciata con riferimento alla precedente sede dell’esercizio.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti, impiegati nel servizio di controllo del territorio nella città di Crotone, hanno denunciato un uomo all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza poiché, a seguito di controllo, lo stesso veniva sorpreso alla guida della propria autovettura risultando positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico di 0,99 g/l. Contestualmente, gli Agenti hanno identificato nr. 280 persone, di cui nr. 56 con precedenti, e hanno controllato nr. 166 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Starda.