Crotone e Isola Capo Rizzuto, maxi controlli della Polizia: fuga in moto e scontro con la volante, denunciato un giovane

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Isola di Capo Rizzuto e Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 497 persone identificate, di cui 126 con precedenti

– nr. 210 veicoli controllati

– nr. 15 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

– nr. 19 posti di controllo

– nr. 1 esercizio commerciale controllato

– nr. 3 sanzioni amministrative elevate

– nr. 7 sanzioni al Codice della Strada

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 15 persone sottoposte a limitazione della libertà personale (per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali). Il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos ha identificato nr. 28 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore. L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale elevato nr. 3 sanzioni al Codice della Strada per divieto di sorpasso, invasione di carreggiata e velocità non commisurata.

Nel corso del servizio, gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Stradale hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane per non aver ottemperato all’alt intimato dagli operatori di polizia. Nello specifico, durante un posto di controllo, personale del Reparto Prevenzione Crimine intimava l’alt a un motociclo il cui conducente, anziché arrestare la marcia, si dava alla fuga, non ottemperando all’ordine di fermarsi. Il veicolo, che era stato poco prima segnalato e monitorato da una pattuglia della Polizia Stradale per una condotta ritenuta sospetta, veniva immediatamente inseguito dalla medesima pattuglia lungo la strada provinciale. L’inseguimento si concludeva con l’arresto della marcia del motociclo, che, durante la manovra, andava a collidere con la vettura di servizio. Al termine degli accertamenti, il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre il motociclo veniva sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie cittadine ove ha identificato nr. 62 persone, di cui nr. 11 con precedenti, e ha controllato nr. 32 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 102 persone, di cui nr. 36 con precedenti, e hanno controllato nr. 55 veicoli, elevando nr. 3 sanzioni al Codice della Strada, con contestuale sospensione di una carta di circolazione e sequestro amministrativo di un veicolo.

Nel corso del servizio, personale della Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo amministrativo presso un esercizio di vicinato adibito al commercio al dettaglio di oggetti preziosi, con annessa attività di lavorazione e riparazione degli stessi. All’esito degli accertamenti è emerso che il titolare era sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzatorio idoneo a legittimare lo svolgimento dell’attività commerciale presso i locali in cui la stessa veniva esercitata. In particolare, il medesimo risultava essere in possesso della sola autorizzazione per l’attività di lavorazione e riparazione di oggetti preziosi, rilasciata con riferimento alla precedente sede dell’esercizio. Alla luce delle irregolarità riscontrate, il titolare è stato sanzionato per le seguenti violazioni: esercizio dell’attività di commercio di oggetti preziosi in assenza della prescritta licenza rilasciata dal Questore, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Per tale violazione seguirà l’adozione del provvedimento di cessazione dell’attività da parte del Sig. Questore di Crotone. Ulteriore sanzione è stata elevata per l’esercizio dell’attività di commercio di prodotti non alimentari in assenza della preventiva presentazione della prescritta SCIA (p.m.r. € 5.164,00). In relazione a tale violazione seguirà apposita segnalazione al Sig. Sindaco, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Infine, un’ultima sanzione è stata elevata per l’omessa tenuta del registro prescritto per l’annotazione delle operazioni effettuate su oggetti preziosi (p.m.r. € 308,00). Al termine delle attività di controllo, è stata altresì ritirata la licenza precedentemente rilasciata per la vecchia sede dell’esercizio, al fine di procedere alla relativa revoca.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio nella città di Crotone hanno identificato nr. 288 persone, di cui nr. 64 con precedenti, e hanno controllato nr. 119 veicoli, elevando nr. 2 sanzioni al Codice della Strada.