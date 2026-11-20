Il Cosenza si prepara al derby contro il Crotone con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e alle prestazioni delle ultime settimane, ma dovrà fare i conti con tre assenze importanti. Sabato 21 novembre, alle ore 17:30, i rossoblù saranno impegnati allo stadio Ezio Scida nella gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C. Alla vigilia della sfida, il tecnico Federico Coppitelli ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del San Vito-Marulla, prima dell’allenamento di rifinitura, facendo il punto sulle condizioni della squadra e sulle difficoltà dell’incontro. L’allenatore ha espresso soddisfazione per il percorso intrapreso dai suoi giocatori, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione in un campionato nel quale la distanza tra la zona playoff e quella della salvezza diretta resta particolarmente ridotta. “Lavoro ed entusiasmo”, ha dichiarato Coppitelli, “stanno dando i loro frutti. Dobbiamo continuare a spingere, siamo sulla strada giusta”.

Coppitelli elogia il gruppo: “Impegno fuori dal comune”

Il tecnico ha voluto riconoscere il lavoro svolto dalla squadra, evidenziando soprattutto lo spirito e la disponibilità dimostrati dai calciatori. Aspetti che, secondo Coppitelli, stanno contribuendo in maniera determinante ai risultati ottenuti e alla crescita del gruppo. “L’impegno e la disponibilità che stanno mettendo questi ragazzi”, ha spiegato l’allenatore, “è fuori dal comune. La forza e l’energia che si sono create ci stanno restituendo questi risultati, le custodiamo con grande gelosia. I playoff e la salvezza diretta sono entrambi a pochi punti di distanza. Dobbiamo però ricordare sempre che, purtroppo, non ci è consentito abbassare neanche leggermente la nostra qualità nella prestazione”. Un messaggio che richiama la squadra alla continuità, nella consapevolezza che ogni partita può incidere in maniera significativa sugli equilibri della classifica. Il derby dello Scida rappresenta quindi un banco di prova importante per misurare la capacità del Cosenza di confermare quanto di positivo costruito finora, mantenendo gli stessi livelli di intensità e concentrazione anche contro un avversario di valore.

Tre assenti contro il Crotone, recuperati McJannet e Contiliano

Non mancano le difficoltà sul fronte della disponibilità dei calciatori. Per la trasferta di Crotone, infatti, Coppitelli dovrà rinunciare a Dalmazzi, Clemente e Achour, mentre arrivano segnali positivi dalle condizioni di McJannet e Contiliano, tornati a disposizione in piena forma fisica. “Domani non ci saranno Dalmazzi, Clemente e Achour. Queste assenze”, ha spiegato Coppitelli, “sicuramente alzano il coefficiente di difficoltà della partita. Abbiamo recuperato McJannet e Contiliano che sono ora in piena forma fisica. Se gli esami strumentali confermeranno che sono in ripresa, la prossima settimana potranno tornare a darci supporto sia Achour (che nel frattempo avrà risolto il suo lieve problema muscolare) sia Clemente (che inizierà il processo di riatletizzazione)”. Le condizioni dei due giocatori saranno dunque valutate attraverso gli accertamenti previsti, nella prospettiva di un possibile rientro nel corso della prossima settimana. Per il derby, intanto, il tecnico dovrà trovare le soluzioni necessarie per compensare le assenze e garantire alla squadra la qualità della prestazione richiesta.

La sfida dello Scida: “Il Crotone ha un tridente offensivo da far invidia”

Guardando alla partita, Coppitelli ha riservato parole di grande rispetto al Crotone, considerato un avversario particolarmente insidioso per le qualità individuali e collettive della rosa. Secondo l’allenatore del Cosenza, la formazione pitagorica ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, ma continua a creare difficoltà agli avversari grazie soprattutto al valore del proprio reparto offensivo. “A Crotone”, ha chiarito il tecnico rossoblù, “vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Servirà una partita importante perché avremo di fronte una squadra che ha valori, con un tridente offensivo da far invidia e giocatori di alto livello. È una realtà che ha raccolto meno di quello che meritava e i dati lo confermano. Tant’è che mette sempre difficoltà gli avversari. Per affrontare il Crotone domani dobbiamo avere fame, concentrazione e rispondere presenti”. Saranno dunque intensità, attenzione e determinazione gli elementi sui quali il Cosenza dovrà fare affidamento per affrontare il derby calabrese, in una sfida che mette di fronte due formazioni desiderose di conquistare punti importanti per il rispettivo cammino in campionato.