La Polizia di Stato di Crotone prosegue l’attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità, con particolare attenzione alla detenzione e all’uso di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi di controllo, gli Agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un provvedimento di espiazione di pena detentiva, in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, nei confronti di un uomo che deve espiare la pena residua di un anno di reclusione.

Il provvedimento è stato adottato in virtù di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, che ha dichiarato non definitivamente espiata la pena in affidamento in prova al servizio sociale, misura alla quale l’uomo era stato precedentemente sottoposto. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso il proprio domicilio. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli Agenti delle Volanti hanno proceduto a ad elevare nr. 4 sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti uomini trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

In particolare, nel corso di un controllo, un uomo, già gravato da precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti cocaina, per un peso lordo complessivo di 2,10 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo. In un altro intervento, un uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish, per un peso lordo di 2,58 grammi, anch’esso sottoposto a sequestro amministrativo. Un’ulteriore attività di controllo, estesa anche all’abitazione di un terzo uomo, ha consentito di rinvenire sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso netto di 0,85 grammi, che è stata sequestrata amministrativamente.

Infine, nel corso di un controllo, un uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina, del peso lordo di 0,83 grammi, occultato all’interno del portafoglio. Successivamente, nella medesima serata, gli operatori di Volante hanno nuovamente notato lo stesso soggetto che alla vista degli Agenti tentava di allontanarsi con passo svelto. Procedendo a un ulteriore controllo nei suoi confronti, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di un altro involucro contenente cocaina, del peso lordo di 1,45 grammi. Anche in questa circostanza è scattata la segnalazione amministrativa al Prefetto, con conseguente sequestro della sostanza.

Le attività descritte si inseriscono nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti, attraverso una presenza costante e capillare delle Forze dell’Ordine sul territorio, a tutela della sicurezza pubblica.

L’azione della Polizia di Stato prosegue quotidianamente con l’obiettivo di tutelare la collettività, rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e contribuire a garantire maggiori condizioni di sicurezza, reale e percepita, attraverso un’attività incessante di vigilanza, prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi.