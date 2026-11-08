Crotone, controlli a tappeto della Polizia: un arresto per droga, documenti falsi e 2.050 persone identificate

La Polizia di Stato di Crotone ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla sicurezza della circolazione stradale e alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità. Nell’ambito di tali attività, personale delle Volanti ha tratto in arresto un uomo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro. L’uomo dovrà espiare una pena definitiva di 1 anno e 6 mesi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A seguito della condanna divenuta definitiva, è stato emesso il provvedimento esecutivo con il quale la pena della reclusione è stata sostituita con quella della detenzione domiciliare. Particolare attenzione è stata, inoltre, riservata alla verifica della regolarità e dell’autenticità della documentazione esibita dai cittadini nel corso del controllo di Polizia. In tale contesto, gli Agenti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria nr. 2 persone, trovate in possesso di carte d’identità risultate alterate e/o contraffatte. Gli accertamenti tecnici effettuati sui documenti hanno permesso, in particolare, di rilevare diverse anomalie, tra cui l’assenza del microchip previsto nelle carte d’identità elettroniche, elemento indispensabile per verificarne la validità e l’autenticità.

In tema di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 6 persone per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando complessivamente 4,01 grammi di cocaina e 3,19 grammi di hashish. Nel corso del servizio di controllo del territorio, gli Agenti hanno altresì rinvenuto nr. 5 dosi di hashish, abilmente occultate, per un peso complessivo di 4,75 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico di ignoti. Nell’ultima settimana, inoltre, personale delle Volanti ha identificato nr. 2050 persone, di cui nr. 456 con precedenti, e ha controllato nr. 1047 veicoli, elevando nr. 7 sanzioni al Codice della Strada.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio disposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, volto a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, assicurare una presenza costante delle Forze dell’Ordine e contribuire a garantire una maggiore sicurezza, sia reale sia percepita, attraverso un’attività continua di vigilanza, prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi.