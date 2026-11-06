Crotone, 33 migranti trasferiti nei centri di accoglienza: liberato e ripulito Piazzale Nettuno

Prosegue l’incessante attività della Prefettura e della Questura di Crotone volta al monitoraggio dei cittadini stranieri richiedenti asilo presenti nel capoluogo pitagorico. In particolare, nella giornata di oggi, a seguito del completamento delle procedure di screening curate dell’Ufficio Immigrazione della Questura, previste dal Regolamento UE n. 1356/2024, entrato in vigore lo scorso 12 giugno 2026 nell’ambito del Nuovo Patto Europeo per la Migrazione e l’Asilo, la Prefettura di Crotone ha autorizzato l’ingresso nelle strutture di accoglienza facenti capo al Ministero dell’Interno di ulteriori trentatré cittadini stranieri che hanno manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale. Essi si aggiungono ai ventisette già autorizzati nel corso di questa settimana.

Complessivamente, la Prefettura di Crotone, dal 1° luglio 2026 ad oggi, ha gestito l’ingresso nel sistema di prima accoglienza, sull’intero territorio nazionale, di n. 423 migranti già presenti in città. Sempre in data odierna, il Comune di Crotone ha proceduto alla pulizia straordinaria dell’area di Piazzale Nettuno, a seguito dell’avvenuto inserimento in accoglienza dei migranti lì presenti fino a poche ore prima. Rimane costante l’attenzione delle istituzioni sul fenomeno migratorio, i cui elementi di complessità saranno prossimamente esaminati nelle sedi competenti, anche con la partecipazione degli enti territoriali.