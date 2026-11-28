Il Dipartimento Agricoltura dell’associazione Rappresentanti di Interessi Umanità e Società, guidato dal Presidente Dott. Tiriolo unitamente all’intero Direttivo, esprime “pieno, convinto e formale sostegno all’azione istituzionale promossa dall’Onorevole Denis Nesci, Parlamentare Europeo (FdI-ECR), con l’interrogazione presentata alla Commissione europea a tutela della filiera calabrese e nazionale del kiwi”. L’iniziativa dell’Eurodeputato “porta con autorevolezza all’attenzione delle massime istituzioni comunitarie una crisi ormai non più rinviabile, accendendo i riflettori sugli squilibri legati alle importazioni dalla Nuova Zelanda, al crollo dei prezzi all’origine, all’accumulo delle giacenze e alla grave sovrapposizione commerciale sugli scaffali della grande distribuzione organizzata (GDO), fino alla richiesta strategica di valutare l’attivazione di un’indagine di salvaguardia prevista dagli accordi europei”.

“Plaudiamo con grande convinzione alla lungimiranza, alla competenza e alla fermezza istituzionale dimostrate dall’Onorevole Nesci su un dossier di interesse vitale per la sopravvivenza del nostro comparto frutticolo,” dichiara il Dott. Tiriolo, Presidente dell’associazione e responsabile del Dipartimento Agricoltura. “La crisi del kiwi, aggravata da una concorrenza internazionale asimmetrica, da profonde distorsioni di mercato e da severe criticità fitosanitarie e produttive, impone risposte strutturali, immediate e verifiche rigorose a livello comunitario. In questo scenario decisivo, la voce diretta delle aziende assume un’importanza fondamentale per i tecnici ministeriali, affinché dispongano di riscontri oggettivi e dati aggiornati su ciò che accade realmente lungo tutta la filiera. È imperativo valorizzare al massimo i tavoli tecnici: rappresentano la sede istituzionale indispensabile per trasformare questo grido d’allarme in proposte operative concrete e farlo giungere direttamente ai vertici decisionali, a livello nazionale ed europeo.”

“Con l’obiettivo di conferire massima forza a questa battaglia di sistema, Rappresentanti di Interessi Umanità e Società mette formalmente a disposizione le proprie competenze per l’istruzione e la predisposizione dei dossier tecnici necessari — a partire dal monitoraggio puntuale dei flussi commerciali, dei costi di produzione e delle tempistiche di mercato” — e lancia un appello solenne a tutto il settore: “Rivolgiamo un invito forte e unitario a tutte le aziende agricole, alle cooperative e alle associazioni di categoria affinché facciano fronte comune e sostengano attivamente il Tavolo tecnico,” conclude il Dott. Tiriolo. “Siamo profondamente convinti che solo percorrendo le vie del dialogo costruttivo, nelle sedi istituzionali appropriate e attraverso sinergie virtuose tra tutti gli attori coinvolti, sia possibile tutelare il reddito degli agricoltori, salvaguardare l’occupazione e raggiungere il vero bene comune dei nostri territori.”