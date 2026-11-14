Criminalità minorile, cresce l’allarme in Italia: a Reggio Calabria un confronto su baby gang, violenza e disagio giovanile

L'aumento dei reati commessi da minorenni e il ruolo della criminalità organizzata nel territorio reggino al centro dell'incontro promosso dal Laboratorio sociale Kora. Mercoledì 18 novembre esperti e operatori a confronto sulle criticità del sistema e sulle strategie educative e sociali per prevenire la devianza giovanile

Baby Gang
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

L’aumento delle denunce e dei procedimenti a carico di minorenni in Italia è sotto gli occhi di tutti e documentato dai dati forniti dalle diverse agenzie che evidenziano una crescita delle segnalazioni e della gravità di alcuni episodi che vedono protagonisti minorenni. Le denunce a carico di minorenni hanno mostrato una crescita significativa rispetto agli anni precedenti con incrementi marcati nelle denunce registrate e un aumento delle presenze e degli ingressi negli Istituti Penali per Minorenni. Si registra un incremento in specifici reati che hanno destato un grande allarme sociale come rapine in strada, lesioni personali, risse e atti legati al fenomeno delle baby gang, oltre a una maggiore diffusione di episodi nati online e traslati nella realtà.

Negli ultimi 12 mesi, gli omicidi commessi da minori in Italia sono aumentati di oltre il 150%, passando da 14 a 35 casi e arrivando a rappresentare circa il 12% del totale, secondo i dati del Servizio Analisi Criminale (Criminalpol) e delle relazioni per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026.Dati che ci dicono ancora che siamo di fronte ad una rottura rispetto al trend degli ultimi anni e che indica una trasformazione profonda del disagio giovanile, non più riconducibile alle logiche tradizionali della criminalità.

A colpire non è solo l’aumento numerico, ma il cambiamento nella natura della violenza: meno legata a contesti organizzati e sempre più spesso espressione di fragilità individuali o dinamiche di gruppo, difficili da interpretare e da intercettare precocemente. Con un abbassamento crescente dell’età nella fascia tra i 16 e i 17 anni. Da ti che ci raccontano come non ci troviamo di fronte a episodi specifici ma una vera e propria strutturazione del disagio giovanile: cambiano le dinamiche della violenza e il sistema fatica a rispondere tra psichiatria, servizi per le dipendenze e giustizia con percorsi frammentati.

Provvedimenti come il decreto Caivano hanno ampliato le possibilità di arresto e custodia cautelare e ristretto l’accesso a misure alternative, incidendo direttamente sul sovraffollamento e sulla gestione delle carceri minorili. Per don Luigi Ciotti il decreto Caivano segna una “retromarcia decisa e spericolata”, poiché guarda alla criminalità minorile attraverso le lenti della repressione, quando invece, seguendo don Bosco, bisognerebbe puntare su educazione e formazione. Per Daniele Novara pedagogista, che ha collaborato più volte anche a progetti educativi nel reggino, si tratta spesso anche di ragazzi e ragazze che non hanno imparato a gestire le contrarietà e le relazioni e che non hanno il senso dell’autorità. I genitori vanno aiutati da specialisti rigorosi e non da “psico-cialtroni “del web. Siamo in un momento in cui i genitori sono la generazione più fragile della storia dell’umanità perché non riescono ad avere la giusta distanza

Se questo è lo scenario nazionale qual è la situazione nel distretto giudiziario del territorio reggino dove la presenza della criminalità organizzata è soffocante e condiziona tanti minori e giovani? Quali criticità presenta, che politiche sociali e educative sono state attivate a livello regionale e locale per contrastare disagio e devianza minorile e come si può migliorare la risposta soprattutto in chiave preventiva a partire dalle esperienze positive presenti nel territorio ma ancora troppo sporadiche?

Su questi temi si discuterà nel secondo incontro promosso dal Laboratorio sociale Kora (promosso da Agape e Coop Soleinsieme) che si terrà mercoledì 18 novembre alle ore 17.30 c/o la sede di Via P. Pellicano 21 h. Previsti gli interventi del Direttore dell’USSM Rosa Maria Morbegno che offrirà dal suo osservatorio privilegiato una lettura del fenomeno e delle risposte attese, di Giuseppe Marino di Agape e già giudice onorario del Tribunale per i minorenni che indicherà alcune linee di intervento possibili, con l‘introduzione ed il coordinamento dell’avv. Alessandra Toscano referente per il laboratorio kora del gruppo tematico devianza minorile.

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