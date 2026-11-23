È stata un’audizione ad altissima tensione quella di Giuseppe Conte davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, riunita oggi, lunedì 23 novembre, a Palazzo San Macuto, a Roma. L’ex presidente del Consiglio, chiamato a rispondere alle domande sulla gestione dell’emergenza sanitaria del 2020, è stato protagonista di un acceso confronto con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, culminato in accuse reciproche, una sfida a dimettersi dal Parlamento e nella sospensione temporanea dei lavori da parte del presidente della Commissione, Marco Lisei. Al centro della discussione le decisioni adottate dal governo durante la prima fase della pandemia, le rassicurazioni rivolte alla popolazione, il piano pandemico e le responsabilità politiche nella gestione dell’emergenza. Conte ha respinto le contestazioni più dure, accusando alcuni rappresentanti della maggioranza di aver alimentato nei suoi confronti una campagna diffamatoria.

Conte: “Non ho mandato gli italiani a morire”

Uno dei momenti più accesi dell’audizione si è verificato durante il confronto sulle dichiarazioni rilasciate dall’allora presidente del Consiglio nelle prime settimane dell’emergenza sanitaria. Bignami ha richiamato le domande dei familiari delle vittime del Covid, chiedendo chiarimenti sulla preparazione del Paese, sull’aggiornamento del piano pandemico e sulle decisioni assunte dalle autorità. Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha inoltre contestato a Conte di aver definito la Commissione un “plotone di esecuzione”, sostenendo che le domande poste mirassero a fare chiarezza sulle responsabilità. L’ex premier ha reagito duramente alle contestazioni riguardanti le rassicurazioni fornite agli italiani. “Non ho mandato gli italiani a morire, non ripeta più quella formula per cui io ho rassicurato la popolazione per mandare gli italiani a morire”, ha dichiarato Conte, accusando i suoi interlocutori di utilizzare una ricostruzione distorta delle sue parole. L’ex presidente del Consiglio ha difeso l’operato del proprio governo, ricordando che le decisioni furono adottate di fronte a un virus inizialmente sconosciuto e sulla base delle informazioni scientifiche disponibili in quel momento.

La sfida di Bignami: “Dimettiamoci e vediamoci in tribunale”

La tensione è ulteriormente aumentata quando Conte ha accusato alcuni esponenti della maggioranza di aver diffuso affermazioni lesive della sua reputazione, contestando anche il ricorso all’immunità parlamentare. Secondo l’ex premier, alcune accuse formulate durante i lavori della Commissione sarebbero state ripetute in Parlamento, rendendo più difficile procedere sul piano giudiziario. A quel punto Bignami ha lanciato una sfida diretta al leader del Movimento 5 Stelle: “Si dimette lei e mi dimetto io e ci vediamo in tribunale. Sì o no?”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha successivamente rilanciato la proposta, invitando Conte a recarsi insieme a lui a Montecitorio per firmare le dimissioni, così da potersi affrontare davanti a un giudice con reciproche denunce per diffamazione e calunnia. Conte ha respinto l’invito, definendolo una “baggianata” e sostenendo che il mandato parlamentare ricevuto dagli elettori non potesse essere messo in discussione per una controversia personale. Lo scontro ha portato il presidente Marco Lisei a sospendere temporaneamente la seduta, successivamente ripresa nel pomeriggio, intorno alle 14:30.