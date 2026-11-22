“Non è il mio mestiere salvare vite, ma far rispettare le regole”. È una frase che colpisce profondamente, soprattutto se collocata nel contesto drammatico dell’autunno 2020, quando l’Italia affrontava una delle fasi più difficili della pandemia di Covid-19. A riportarla è Il Giornale, in un articolo pubblicato e firmato dal giornalista Felice Manti, che ricostruisce una controversa vicenda legata alla gestione dell’emergenza sanitaria e alla mancata accettazione di una proposta di sperimentazione gratuita di anticorpi monoclonali. La dichiarazione sarebbe di Nicola Magrini, all’epoca direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), e sarebbe stata pronunciata il 29 ottobre 2020, in relazione all’offerta avanzata dall’azienda farmaceutica americana Eli Lilly.

La ricostruzione giornalistica si basa, tra gli altri elementi, su quanto riferito dallo scienziato italoamericano Guido Silvestri nell’audizione del 16 dicembre 2021 davanti alla Corte dei Conti, il cui contenuto è stato esaminato dal quotidiano. Il caso torna oggi di grande attualità perché si aggiunge al lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, che nelle ultime settimane ha ascoltato alcuni dei principali protagonisti delle decisioni adottate durante la pandemia. La questione non riguarda soltanto una frase, per quanto dirompente, ma le ragioni che portarono a determinate scelte sanitarie e la possibilità di ricostruirle attraverso documenti, testimonianze e verifiche indipendenti.

La vicenda delle 10mila dosi gratuite di anticorpi monoclonali rifiutate nel 2020

Al centro dell’approfondimento pubblicato da Felice Manti su Il Giornale c’è la proposta formulata nell’ottobre 2020 dalla multinazionale farmaceutica Eli Lilly, che avrebbe messo a disposizione dell’Italia 10mila dosi gratuite di bamlanivimab, un anticorpo monoclonale allora in fase di sperimentazione per il trattamento precoce del Covid-19. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il contatto con l’azienda americana era stato favorito da Guido Silvestri, attraverso il dirigente Dan Skovronsky, e l’offerta avrebbe consentito di avviare una sperimentazione clinica su larga scala, rivolta in particolare ai pazienti più vulnerabili. Il progetto non ebbe però seguito nelle modalità proposte. Tra le ragioni indicate nella ricostruzione figura la mancanza, in quel momento, dell’autorizzazione dell’Agenzia europea per i medicinali, EMA. È proprio in questo contesto che viene collocata la frase attribuita a Magrini, destinata inevitabilmente ad alimentare interrogativi sul rapporto tra procedure regolatorie e necessità di intervenire durante un’emergenza sanitaria. La questione richiede tuttavia alcune precisazioni fondamentali: nell’ottobre 2020 il bamlanivimab era ancora un trattamento sperimentale e non era stato autorizzato per l’impiego ordinario in Italia. La possibilità di organizzare studi clinici o forme di accesso controllato al farmaco doveva quindi confrontarsi con i requisiti previsti per la sicurezza dei pazienti e la valutazione dell’efficacia. L’interrogativo che emerge dalla vicenda è se fosse concretamente possibile costruire un percorso sperimentale adeguato, nel rispetto delle norme, e perché l’opportunità prospettata non si sia tradotta in un’iniziativa italiana.

Le testimonianze di Silvestri e i dubbi sulle decisioni dell’AIFA

La ricostruzione del quotidiano attribuisce particolare importanza alle dichiarazioni di Guido Silvestri, che ha riferito della vicenda anche davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta. Secondo quanto riportato da Il Giornale, lo scienziato avrebbe cercato di favorire l’arrivo dei trattamenti in Italia, ritenendo che una sperimentazione tempestiva potesse offrire un’opportunità terapeutica ai pazienti più fragili. L’articolo richiama inoltre le posizioni espresse nel corso delle audizioni dall’ex sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e dall’ex presidente dell’AIFA Giorgio Palù, in un confronto che ha riportato l’attenzione sulle responsabilità istituzionali e sulle informazioni effettivamente disponibili nell’autunno del 2020. Un ulteriore elemento riguarda gli scambi di comunicazioni tra funzionari ed esperti sanitari, nei quali, secondo la ricostruzione di Manti, sarebbero emersi sospetti e valutazioni critiche sulle ragioni del mancato utilizzo dell’offerta americana. Il quotidiano collega questi interrogativi anche al contemporaneo investimento pubblico in un progetto italiano di sviluppo degli anticorpi monoclonali attraverso Toscana Life Sciences.

Commissione Covid, le audizioni di Roberto Speranza e Giovanni Rezza riaccendono il confronto

La pubblicazione dell’inchiesta del Giornale arriva in un momento particolarmente delicato per i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. Nelle ultime settimane l’organismo presieduto da Marco Lisei ha ascoltato, tra gli altri, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto nelle sedute del 26 ottobre e del 6 novembre, e Giovanni Rezza, già direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, audito il 10 novembre. Le audizioni hanno riportato al centro del dibattito alcune delle decisioni più discusse della pandemia, dalle strategie di prevenzione alle misure di contenimento, fino alle terapie disponibili e alle responsabilità dei diversi livelli istituzionali. Il confronto è stato accompagnato da contestazioni politiche e divergenze sulle ricostruzioni fornite dai protagonisti, ma il significato dell’attività parlamentare non può essere ridotto allo scontro tra maggioranza e opposizione. Una Commissione d’inchiesta nasce per acquisire documenti, raccogliere testimonianze, chiarire eventuali contraddizioni e verificare come siano state assunte decisioni di rilevanza pubblica. Questo non significa che ogni contestazione rivolta a un ex ministro, a un dirigente sanitario o a uno scienziato rappresenti automaticamente la prova di una responsabilità. Significa, piuttosto, che nessuna scelta istituzionale deve essere considerata sottratta alla possibilità di un controllo successivo, soprattutto quando riguarda un’emergenza che ha inciso profondamente sulla vita degli italiani.

Oltre 250 scienziati scrivono ai presidenti delle Camere: le critiche ai metodi della Commissione

Proprio mentre la Commissione prosegue le proprie verifiche, è esploso un altro caso che rende ancora più acceso il dibattito pubblico. Qualche giorno fa oltre 250 scienziati, medici, ricercatori e professionisti sanitari hanno sottoscritto una lettera indirizzata ai presidenti della Camera e del Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, contestando le modalità di conduzione di alcune audizioni. L’iniziativa esprime preoccupazione per il rischio che il confronto parlamentare possa trasformarsi, secondo i firmatari, in una delegittimazione personale degli esperti ascoltati. Nella lettera vengono sollevate questioni relative all’utilizzo delle prove scientifiche, al rispetto delle competenze professionali e alla correttezza istituzionale delle procedure. Un ulteriore appello, sottoscritto da diciannove scienziati e rivolto anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha richiamato l’attenzione sull’autonomia della ricerca e sulla necessità di evitare che la politica pretenda di stabilire la validità delle conclusioni scientifiche.

Il confronto si è ulteriormente ampliato qualche giorno dopo, quando è stata resa nota un’altra iniziativa, questa volta a sostegno dell’autonomia e della piena operatività della Commissione parlamentare. L’appello è stato rivolto al presidente della Repubblica e ai presidenti delle due Camere. I firmatari sostengono che il controllo esercitato dal Parlamento sulle decisioni adottate durante la pandemia non debba essere considerato di per sé un attacco all’autonomia della scienza.