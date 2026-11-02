Costi in aumento e chiusure domenicali, il grido disperato dei panificatori di Reggio Calabria: “consumati dal lavoro usurante” | INTERVISTA

Anche a Reggio Calabria si accendono i riflettori sulla difficile situazione del settore dei panificatori, stretto tra il caro energia, aumenti delle materie prime e la cronica carenza di personale. Per far fronte a questa insostenibile pressione economica, prende il via la sperimentazione delle chiusure domenicali, un primo passo per ripensare l’organizzazione del lavoro e tutela delle imprese. A tal proposito, i microfoni e le telecamere di Graziano Tomarchio hanno intercettato il pensiero di un panificatore di Reggio Calabria, il quale ha evidenziato: “è un lavoro usurante, io sono consumato. Sono d’accordo con le chiusure domenicali, stiamo valutando”.

Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.