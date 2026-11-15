Cosenza, vittoria preziosissima contro la Casertana: Energe e Cimino decisivi, brividi nel finale | CLASSIFICA

Il Cosenza torna alla vittoria e conquista tre punti preziosissimi nella lotta per la salvezza. Allo stadio Gigi Marulla, i rossoblù di Federico Coppitelli superano la Casertana al termine di una partita combattuta, decisa dalle reti di Energe e Cimino nel primo tempo. La formazione calabrese costruisce il doppio vantaggio nella prima frazione di gioco, ma nella ripresa deve fare i conti con la reazione degli ospiti, capaci di riaprire l’incontro grazie a una straordinaria rovesciata di Manconi. Il Cosenza riesce comunque a difendere il risultato fino al triplice fischio, arrivato dopo sei minuti di recupero, conquistando un successo importante per la propria classifica.

Cosenza subito avanti con Energe, Cimino firma il raddoppio

La formazione di Coppitelli parte con grande determinazione e trova il vantaggio dopo appena sette minuti. A sbloccare la partita è Energe, che conclude con precisione all’angolino e porta avanti i padroni di casa. La Casertana prova a reagire, ma il Cosenza riesce a mantenere il controllo del risultato, attraversando una fase di equilibrio senza concedere agli avversari la possibilità di ristabilire la parità. Al 19′ arriva il primo cartellino giallo della partita, assegnato a Belli per un intervento in ritardo a centrocampo.

Al 29′ il Cosenza trova anche il raddoppio grazie a una conclusione dalla distanza di Cimino, che non lascia scampo al portiere ospite De Lucia. Il secondo gol permette ai calabresi di affrontare con maggiore tranquillità la parte conclusiva della prima frazione. Al 32′ viene ammonito Dalmazzi, mentre al 38′ Palmieri prova a sorprendere la difesa avversaria con un tiro dalla distanza che termina abbondantemente a lato. Le due squadre rientrano negli spogliatoi con il Cosenza avanti di due reti.

La Casertana reagisce, Manconi segna in rovesciata

Nella ripresa la Casertana cerca di cambiare l’andamento dell’incontro, mentre il Cosenza prova a gestire il vantaggio e a sfruttare le occasioni per chiudere definitivamente la partita. Al 58′ i padroni di casa si rendono pericolosi con una punizione dal limite dell’area, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Quattro minuti più tardi Roberto Stellone effettua una sostituzione, inserendo Piovanello al posto di Bentivegna. Al 66′ arrivano due cambi anche per Coppitelli, che richiama in panchina Quieto e Cimino per inserire Cogoni e Dzepar.

Al 70′ viene ammonito Martino, mentre al 74′ il tecnico del Cosenza decide di sostituire anche Energe, autore della rete del vantaggio, con Palazzino. La partita sembra indirizzata verso il successo dei padroni di casa, ma al 78′ arriva la giocata che riapre improvvisamente l’incontro. Manconi realizza una splendida rovesciata e accorcia le distanze, riportando la Casertana a una sola rete dal pareggio. Il gol dell’attaccante ospite rende particolarmente delicata la fase conclusiva della gara, con il Cosenza chiamato a difendere il vantaggio conquistato nel primo tempo.

Al termine dei novanta minuti vengono concessi sei minuti di recupero, durante i quali il risultato non cambia. Il triplice fischio arriva al 96′ e sancisce la vittoria del Cosenza, che riesce a resistere alla rimonta della formazione campana e a conquistare tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico.

Risultati 14ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 14 novembre

Ore 14:30

Casarano-Picerno 3-1

Ore 17:30

Bari-Foggia 3-2

Domenica 15 novembre

Ore 12:30

Giugliano-Savoia 2-3

14:30

Cavese-Crotone 1-0

Potenza-Scafatese 4-0

Salernitana-Catania 1-0

Ore 17:30

Barletta-Altamura 2-0

Cosenza-Casertana 2-1

Audace Cerignola-Inter U23 – rinviata al 25 novembre 14:30

Classifica Girone C Serie C

Potenza 35 Bari 26 Catania 22 Scafatese 21 Audace Cerignola 20* Monopoli 20 Inter U23 20* Casertana 20 Sorrento 20 Cavese 19 Picerno 19 Salernitana 18 Casarano 18 Barletta 18 Altamura 16 Giugliano 16 Foggia 15 Savoia 15 Cosenza 13 Crotone 1 (-6)

* Una partita in meno

Prossimo turno, 15ª Giornata di Serie C Girone C

Venerdì 20 novembre

Ore 20:30

Casertana – Salernitana

Sabato 21 novembre

Ore 14:30

Audace Cerignola – Barletta

Inter U23 – Potenza

Monopoli – Cavese

Ore 17:30

Crotone – Cosenza

Savoia – Sorrento

Domenica 22 novembre

Ore 12:30

Scafatese – Foggia

Ore 14:30

Altamura – Casarano

Ore 15:00

Catania – Bari

Ore 17:30

Picerno – Giugliano